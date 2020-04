ABM dofinansuje projekt badań dot. zakażeń SARS-CoV-2 u policjantów na Mazowszu

Prezes agencji Radosław Sierpiński wydał kolejną pozytywną rekomendację w ramach szybkiej ścieżki wsparcia dla projektów ukierunkowanych na walkę z COVID-19.

Badanie ma zostać przeprowadzone na reprezentatywnej, dobranej losowo, próbie 5 tys. funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych policji z terenu województwa mazowieckiego.

Główne badanie składać się będzie z dwóch części – badania screeningowego w kierunku obecnych i przebytych zakażeń SARS-CoV-2 oraz kwestionariuszowego badania uzupełniającego.

Projekt – jak zauważa ABM – jest pierwszym tego typu badaniem epidemiologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej, dotyczącym częstości występowania zakażeń w grupie szczególnie narażonej na zakażenia wirusem z uwagi na charakterystykę wykonywanej pracy.

Dane opracowane na podstawie uzyskanych wyników mają umożliwić opracowanie zaleceń dla organów administracji publicznej w obszarze interwencji z zakresu zdrowia publicznego.

Ponadto – jak podnosi ABM w swoich materiałach – uzyskane w projekcie dane, mogą stanowić podstawę do działalności planistycznej w związku z potencjalnym ryzykiem wystąpienia drugiej fali zachorowań na COVID-19 w czwartym kwartale 2020 roku.

Na wsparcie badań klinicznych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie COVID-19, Agencja Badań Medycznych chce przeznaczyć 50 milionów zł. Jej kierownictwo zapowiada, że jeśli zaistnieje taka potrzeba, to budżet ten zostanie zwiększony. Każdy wniosek ma szansę na dofinansowanie do 5 milionów zł. Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia br.

PAP – Nauka w Polsce, Katarzyna Lechowicz-Dyl

