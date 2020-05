Co powinniśmy wiedzieć o lęku? 3 przydatne fakty

Jeśli ostatnio czujesz się zestresowany, nie jesteś sam. Podczas gdy niektórzy ludzie przeżyli ogromny lęk w którymś momencie swojego życia, wielu doświadcza go po raz pierwszy. Spowodowany jest pandemią koronawirusa COVID-19. Dobrą wiadomością jest to, że lęk tak naprawdę nie jest do końca negatywnym zjawiskiem. Im bardziej rozumiesz fakty i wpływ lęku na twoje ciało (a w rezultacie – na całe życie), tym lepiej jesteś przygotowany do przejęcia nad nim kontroli. Oto 3 fakty, których psychologowie i psychiatrzy uczą o lęku, abyś mógł zmniejszyć objawy i w pełni żyć swoim życiem.

1. Lęk może być przydatny

„Ludzie często mówią, że chcą pozbyć się lęku, ale jest on z jakiegoś powodu zaprogramowany w nas” - mówi dr Amy Przeworski , profesor nadzwyczajny na wydziale nauk psychologicznych na Case Western Reserve University w Cleveland. Chcemy przewidywać zagrożenie i sprawić, by nasze ciała reagowały na niebezpieczeństwo. W przeciwieństwie do stresu, który jest wywoływany przez coś zewnętrznego, lęk to niepokój, który nie znika nawet po zniknięciu stresorów. Wypełnia twoje myśli i powoduje, że zastanawiasz się nad rzeczami, które mogą nigdy nie nastąpić. Tak jak w przypadku naszych przodków, którzy potrzebowali odrobiny niepokoju, aby przeżyć (byli bardziej uważni na zagrożenie), niepokój może być motywujący: doprowadza cię do dotrzymania terminu, pomaga reagować na codzienne ryzyko, lub zachęca do poprawy zdrowia. Sztuką jest nauczenie się, jak używać go na swoją korzyść i nie pozwolić, aby rządził życiem.

2. Lęk może być stanem diagnozowalnym

Lęk, który zaczyna zakłócać twoje życie, może być zdiagnozowany jako objaw jednego z różnych rodzajów zaburzeń lękowych. Mogą one wynikać ze złożonego zestawu czynników ryzyka, w tym genetyki, chemii mózgu i wydarzeń życiowych. Jednym z najczęstszych takich zaburzeń jest uogólnione zaburzenie lękowe (GAD), uporczywe poczucie, że stanie się coś złego, nawet jeśli oczekiwanie jest nierealne lub nieuzasadnione. To jak ciągłe odtwarzanie „martwego utworu” w tle, mówi Przeworski. Jeśli to brzmi znajomo, wiedz, że nie jesteś sam: GAD dotyka około 6,8 miliona dorosłych w Stanach Zjednoczonych. Inne typowe zaburzenia lękowe obejmują określone fobie (takie jak strach przed lataniem lub), panikę i zaburzenia lękowe (strach przed negatywnym osądem w sytuacjach społecznych).

3. Lęk może powodować objawy fizyczne

W tym pośpiesznym świecie nie zawsze jesteśmy w 100 proc. zgodni z tym, co dzieje się w naszych głowach. „Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że mamy do czynienia z nadmiernym lękiem, dopóki nie pojawią się fizyczne objawy” – mówi Przeworski. Częste objawy lękowe to: pocenie się, drżenie, zawroty głowy, szybkie bicie serca, migreny, ból głowy, ból pleców, ból ramion, ból szyi, nerwy, bezsennosć. Czasami bezsenność jest spowodowana przejściowym stresem, ale nie powinna być problemem przewlekłym. Najważniejsze jest, aby zwracać uwagę na swoje ciało i oznaki (nawet subtelne), że coś jest nie tak.

