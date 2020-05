Szumowski: Być może za jakiś czas będzie można ograniczyć noszenie maseczek

– Skończyliśmy akcję wymazywania blisko 14 tys. górników. W tej chwili spływają te wyniki i w granicach ok. 200 dodatnich wyników będziemy pewnie mieli jeszcze dzisiaj-jutro. Chcemy powtórnie przebadać wszystkich tych, którzy mieli ujemne wyniki. Będziemy robili dzisiaj 3,5 tys. badań, jutro 5 tys. i w niedzielę 5 tys. badań. To nam zakończy jakby podwójny cykl badania tego bardzo dużego, bardzo poważnego ogniska – powiedział Łukasz Szumowski komentując sytuację na Śląsku. Jednocześnie minister zdrowia zapowiedział, że od poniedziałku 18 maja rusza kolejna akcja testowania. – Sprawdziliśmy losowo próbki w innych kopalniach, mamy pojedyncze wyniki, ale musimy być bardzo ostrożni. Sytuacja na razie jest pod kontrolą. Praca w kopalni jest tak ciężką pracą, że trudno utrzymać reżimy, musimy przez testowanie wyeliminować to ognisko – podkreślił szef resortu zdrowia.

Wcześniej wojewoda śląski poinformował, że zakażonych koronawirusem jest ponad 1900 górników. – Nie ma korelacji pomiędzy liczb zakażonych górników i osób przebywających w szpitalach. 79 osób przebywa w izolatorium, z czego 41 osób to osoby z sektora wydobywczego. Jeśli wygasimy sytuacje na kopalniach, będziemy mieć sytuację podobną jak w pozostałej części kraju – uspokajał Jarosław Wieczorek.

Co z obowiązkiem noszenia maseczek?

Łukasz Szumowski odniósł się także do wcześniejszej wypowiedzi wiceministra Sławomira Gadomskiego, który stwierdził, że w ciągu tygodnia, dwóch, możliwe jest poluzowanie obowiązków dotyczących noszenia masek w niektórych częściach kraju. Minister zdrowia podkreślił, że zależy to od dalszego przebiegu epidemii. – Być może za jakiś czas będzie można ograniczyć noszenie maseczek do przestrzeni zamkniętych, miejsc pracy, transportu. Mamy dziś ognisko zapalne na Śląsku, a właściwie w kopalniach. Jak skończą spływać te dodatnie wyniki, będzie duży spadek zakażonych w Polsce – wyjaśnił.

Czytaj także:

Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Jak wygląda sytuacja na Śląsku?