Testy na COVID-19 zalecane osobom, które tracą smak lub węch

Osoby, które odczuwają utratę węchu lub smaku, powinny przejść test na Covid-19 – jak dotąd takie wytyczne pojawiły się w Wielkiej Brytanii, choć zdaniem ekspertów tysiące przypadków już przeoczono.

Czym jest anosmia?

Anosmia, medyczne określenie utraty węchu, jest obecnie oprócz uporczywego kaszlu i wysokiej temperatury trzecim objawem zakażenia koronawirusem, który jest podstawą do wykonania badania. Eksperci podają, że osoby doświadczające utraty węchu lub smaku powinny teraz samodzielnie się izolować lub poddać badaniom, nawet jeśli nie mają innych objawów. To obwieszczenie pojawiło się, gdy eksperci stwierdzili, że tysiące przypadków Covid-19 pozostało niewykrytych z powodu skupienia się wyłącznie na kaszlu i temperaturze.

Prof. Tim Spector z King's College London, który zbiera dane o ludziach, którzy pobrali jego aplikację do śledzenia objawów, powiedział, że 50 000 do 70 000 osób w Wielkiej Brytanii z Covid-19 niesłusznie nie zostało poddanych kwarantannie. Obwiniał o to Public Health England (PHE). 1,5 miliona ludzi korzysta z jego aplikacji.

– Mamy obecnie co najmniej 100 000 przypadków zarażonych osób, a to wynika z naszych danych, chociaż NHS nie poważałoby tego, ponieważ nie liczy wszystkich objawów. Podajemy około 14 objawów, które, jak wiemy, są związane z pozytywnym wynikiem testu i nie są one rejestrowane ani wykrywane przez NHS – powiedział. Dodał, że 17 innych krajów, w tym USA, uaktualniło listę objawów, ale nie Wielka Brytania. – W tej chwili mówi się ludziom, aby wrócili do pracy nawet jeśli doświadczają utraty węchu lub smaku, silnego bólu mięśni lub zmęczenia – objawów, które wiążą się z pozytywnym wynikiem. W tym kraju bagatelizuje się sprawę takich przypadków, a przez to naraża ludzi na ryzyko i przedłużenie epidemii.

Pierwsze spekulacje pojawiły się dawno

Grupa Spectora ostrzegała już 1 kwietnia, że ​​ludzie tracący zmysł węchu lub smaku powinni poddawać się izolacji.

Zastępca naczelnego lekarza Anglii, Jonathan Van-Tam, powiedział, że rządowa naukowa grupa doradcza NERVTAG zaczęła przeglądać dane 27 marca. Badania NERVTAG wykazały, że między 24 a 29 marca 59% osób, które uzyskały pozytywny wynik na Covid-19, doświadczyło utraty węchu i smaku w porównaniu z 18% osób, które uzyskały wynik negatywny.

– W połączeniu z innymi objawami osoby z utratą węchu i smaku trzykrotnie częściej doświadczają Covid-19 według naszych danych i dlatego powinny się izolować przez siedem dni, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby – powiedział. Dodał, że dane były regularnie przeglądane, ale pojawiły się pytania, jak znamienny był ten objaw. – Wiele razy NERVTAG doszedł do wniosku, że dane są wstępne i nie stanowią podstawy do działania. Kiedy tylko mogli, przekazali je naczelnym lekarzom, a działania podjęto w ciągu kilku dni.

Van-Tam powiedział, że nie wie, ile osób doświadcza tego objawu, ani czy występuje on częściej w niektórych grupach niż w innych. – Mieliśmy pewne sygnały, że anosmia może występować częściej u kobiet – powiedział. Istnieją również sugestie dotyczące większego odsetka młodych ludzi, którzy jej doświadczają. – Szacunki profesora Spectora wyniosły ponad 50%, ale z pewnością nie jest to prawdą w przypadku wszystkich raportów. Czas ogłoszenia jest znaczący, ponieważ ograniczenia zostają zniesione i coraz ważniejsze staje się wykrywanie infekcji jak najwcześniej.

Van-Tam przyznał, że wspomniane trzy objawy nie są jedyne, ale powiedział, że zmęczenie i bóle mięśni są na przykład zbyt częste, aby można je było w tym momencie uznać za podstawę do przeprowadzenia testów.

