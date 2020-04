COVID-19: Utrata węchu może być kluczowym objawem

„COVID-19 nie powoduje objawów kojarzonych z wirusowym przeziębieniem, takimi jak zablokowanie drożności nosa lub wytwarzanie śluzu”, mówi Sedaghat. Dzięki temu dość łatwo jest odróżnić COVID-19 od sezonowych alergii.

„COVID-19 wiąże się z dość unikalną kombinacją objawów ze strony nosa: nagłą utratą węchu, znaną również jako anosmia, bez niedrożności nosa”, powiedział Sedaghat. „Pojawienie się anosmii o nagłym początku bez niedrożności nosa jest wysoce predykcyjne dla COVID-19 i powinno skłonić osobę do natychmiastowej samo-kwarantanny z przypuszczalnym COVID-19”.

Objawy koronawirusa

Większość osób doświadczających COVID-19 zgłasza objawy od 2 do 14 dni po ekspozycji, takie jak gorączka, kaszel i duszność. Zgodnie z Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom pomoc medyczna jest potrzebna, jeśli pacjent ma problemy z oddychaniem, uporczywy ucisk lub ból w klatce piersiowej. W większości przypadków powrót do zdrowia następuje bez profesjonalnej pomocy medycznej.

Wnioski Sedaghata są dostępne online w czasopiśmie naukowym „Laryngoscope Investigative Otolaryngology”.

Jego odkrycia opierają się na przeglądzie 19 badań opisujących zaburzenia funkcji zatok i nosa zgłoszone w związku z obecnym koronawirusemnękającym świat. Opublikowana praca odwołuje się również do ostatnich badań przeprowadzonych przez paryskich lekarzy Dominique Salmon i Alaina Corré, które pokazują, że z grupy 55 pacjentów z anosmią bez niedrożności nosa u 94% stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 przez wymaz z nosa i polimerazę reakcji łańcuchowej.

Naukowiec tłumaczy, że COVID-19 może się rozprzestrzeniać, gdy wirus, jeśli jest obecny w ciele, jest wytwarzany w błonie śluzowej nosa, a następnie uwalniany do śluzu. „Gdy ktoś kicha, ten śluz – który zawiera wirusa – jest aerozolowany na zewnątrz. Podobnie, jeśli ktoś wyciera nos, a następnie dotyka powierzchni bez uprzedniego umycia rąk, może to doprowadzić do rozprzestrzenienia się COVID-19”, wyjaśnia Sedaghat.

Utrata węchu może wystąpić w dowolnym momencie zakażenia COVID-19, ale kiedy pojawia się jako początkowy objaw, jest to szczególnie ważne.

