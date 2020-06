Pandemia koronawirusa. Naukowcy sprawdzili, jakie cechy osobowości charakteryzują ludzi, którzy gromadzili papier toaletowy

W nowym badaniu naukowcy przebadali 1029 dorosłych z 35 krajów, którzy zostali rekrutowani za pośrednictwem mediów społecznościowych. Między 23 marca a 29 marca 2020 r. uczestnicy ukończyli krótki spis HEXACO – który obejmuje sześć szerokich domen osobowości – i udostępnili informacje na temat swoich danych demograficznych, postrzeganego poziomu zagrożenia COVID-19, zachowań i zużycia papieru toaletowego w ostatnich tygodniach.

Najsolidniejszym predyktorem gromadzenia zapasów papieru toaletowego było postrzegane zagrożenie pandemią; ludzie, którzy czuli się bardziej zagrożeni, zwykle gromadzili więcej papieru toaletowego. Częściowo efekt ten opierał się na czynniku osobowościowym – emocjonalność – ludzie, którzy zazwyczaj bardzo się martwią i odczuwają lęk, częściej czują się zagrożeni i gromadzą papier toaletowy. Dziedzina osobowości sumienności – która obejmuje cechy organizacji, pracowitość, perfekcjonizm i rozwagę – była również predyktorem gromadzenia zapasów. Inne spostrzeżenia dotyczyły tego, że osoby starsze gromadziły więcej papieru toaletowego niż osoby młodsze oraz że Amerykanie gromadzili więcej niż Europejczycy.

COVID-19 i papier toaletowy

Autorzy dodają: „Subiektywne zagrożenie COVID-19 wydaje się być istotnym czynnikiem wyzwalającym gromadzenie zapasów papieru toaletowego. Jednak nadal jesteśmy daleko od pełnego zrozumienia tego zjawiska”.

Badania zostały opublikowane 12 czerwca 2020 r. w czasopiśmie PLOS ONE. Jego autorzy to: Lisa Garbe (University of Saint Gallen, Szwajcaria), Richard Rau (Westfalische Wilhelms-Universitat Munster, Niemcy) i Theo Toppe (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Niemcy).

