Zasada DDM w walce z wirusami. Na czym polega?

DDM jest zasadą, która chroni przed rozprzestrzenianiem się wirusów. Choć ma szczególne znaczenia dla opanowania epidemii COVID-19, to jest równie ważna w przypadku innych wirusów, które także nam zagrażają. Grypa, przeziębienie, grypa żołądkowa, schorzenia wirusowe wieku dziecięcego – ich także możemy uniknąć, stosując zasadę DDM.

Życie w dobie pandemii

Globalna walka z koronawirusem nie ogranicza się jedynie do prób znalezienia skutecznego leku lub szczepionki. Każdy z nas powinien chronić siebie i osoby, z którymi się styka przed zakażeniem. Ogromnym problemem jest spory odsetek osób chorych, które nawet nie wiedzą o tym, że są nosicielami wirusa. Z tego względu mogą bezwiednie przekazywać go innym. Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, czyli wraz z naszymi wydzielinami z ust m.in. śliną oraz wydzieliną z nosa. Obecny jest także w wydychanej parze wodnej, wraz z którą osiada na różnych powierzchniach i może na nich przetrwać przez określony czas, co ma związek m.in. z rodzajem podłoża oraz panującą temperaturą otoczenia. Badania dowiodły, że wirus SARS-CoV-2 jest dłużej aktywny w niskiej temperaturze. Zabija go m.in. temperatura powyżej 60 stopni Celsjusza, środki dezynfekujące oraz powszechnie stosowane środki myjące, które rozpuszczają otoczkę wirusa np. mydło. Na zakażenie jesteśmy narażeni przede wszystkim w zamkniętych pomieszczeniach oraz w miejscach zatłoczonych. Z tego względu zasada DDM uwzględnia zachowanie odpowiedniego odstępu od innych osób, który powinien wynosić minimum 1,5 metra. W celu ograniczenia transmisji wirusa konieczne jest także zasłaniania nosa i ust maseczkami, które przeciwdziałają jego rozprzestrzenianiu się na inne osoby.

DDM – co oznacza ten skrót?

D jak dystans społeczny

Utrzymywanie dystansu społecznego jest jednym ze sposobów na ograniczenie transmisji wszystkich wirusów. W niektórych kulturach jest to normą w przypadku osób, u których występują np. objawy przeziębienia. Od wielu lat dzieje się tak m.in. w krajach azjatyckich, gdzie ze względu na spore zagęszczenie ludności osoby z infekcjami dystansują się nie tylko od osób obcych, ale także od swoich bliskich. Utrzymanie dystansu społecznego w czasie epidemii może pomóc w jej opanowaniu, jednak zasadę tę powinien stosować ogół społeczeństwa. Tylko wówczas możliwe będzie ograniczenie liczby osób chorych oraz skuteczne zatrzymanie rozprzestrzeniania się zakażeń.

D jak dezynfekcja

Wirusy znajdują się nie tylko na naszych dłoniach. Symulacje rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz np. wirusa grypy pokazały, że przy „niewinnym” kichnięciu rozsiewamy chorobotwórcze zarazki, które osadzają się na różnych powierzchniach i mogą na nich dość długo przetrwać. Z tego względu zalecana jest dezynfekcja często dotykanych powierzchni, nie tylko w przestrzeni publicznej, ale także w przestrzeni prywatnej. Utrzymanie higieny ma na celu zmniejszenie ryzyka zakażania się kolejnych osób poprzez dotknięcie np. klamki, balustrady schodów, sklepowego koszyka i innych przedmiotów oraz powierzchni. Dezynfekować powinniśmy nie tylko powierzchnia, ale także dłonie. Zasada ta dotyczy sytuacji, gdy nie mamy dostępu do ciepłej wody i mydła, bo dokładne umycie rąk także jest skutecznym sposobem pozbycia się drobnoustrojów. Częste mycie lub dezynfekcja rąk pozwalają znacząco zmniejszyć ryzyko zakażenia.

M jak maseczka

Noszenie maseczek jest dość kontrowersyjnym tematem. Choć utrudniają one normalne oddychanie i są uciążliwe np. w pracy, to mogą zapobiegać zakażeniom. Szczególnie ważny jest wybór maseczki, która odpowiednio chroni przed zakażeniem. Nie musi być ona bardzo droga, bo liczy się przede wszystkim skuteczność. Badania dowiodły, że np. niektóre kosztujące ponad sto złotych maseczki są zdecydowanie mniej skuteczne niż maseczki, które kupimy za kilka złotych np. w sklepie budowlanym. Korzystać powinniśmy z maseczek jednorazowych, które trzeba często zmieniać oraz z maseczek wielorazowego użytku, które powinny być wykonane z minimum 2 warstw tkaniny i odpowiednio dopasowane do twarzy. Maseczki wielorazowe także powinniśmy dość często zmieniać oraz pamiętać o ich praniu w wysokiej temperaturze po każdym użyciu. Maseczkę możemy wyprać np. w zwykłym proszku lub płynie do prania, w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza. Można także np. namoczyć ją w bardzo ciepłej wodzie i uprać w zwykłym mydle lub mydle z dodatkiem płynu dezynfekującego. W celu odkażenia maseczki można ją dodatkowo wyprasować lub odkazić w piekarniku.