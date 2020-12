Te termometry nie spełniają kryteriów przesiewowych w kierunku COVID-19

W artykule naukowców z Johns Hopkins Medicine i University of Maryland School of Medicine, opublikowanym na łamach Open Forum Infectious Diseases, internetowym czasopiśmie Infectious Diseases Society of America, stwierdzono, że mierzenie temperatury –wykonywane głównie za pomocą bezkontaktowego termometru na podczerwień (NCIT) – nie działa jako skuteczna strategia powstrzymywania rozprzestrzenianie się COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych oraz CDC, gorączkę definiuje się jako temperaturę – mierzoną przy NCIT w pobliżu czoła – wyższą lub równą 100,4 stopni Fahrenheita (38,0 ℃) w placówkach niezwiązanych z opieką zdrowotną i wyższą lub równą 100,0 stopni Fahrenheita (37,8℃) dla służby zdrowia.

Mierzenie temperatury w profilaktyce COVID-19

Autorzy artykułu, William Wright, adiunkt medycyny w Johns Hopkins University School of Medicine oraz Philip Mackowiak, emerytowany profesor medycyny na University of Maryland School of Medicine negują właśnie zasadność stosowania bezdotykowych termometrów na podczerwień.

Na odczyty uzyskane za pomocą NCIT wpływają liczne zmienne dotyczące ludzi, środowiska i sprzętu, z których wszystkie mogą wpływać na ich dokładność, odtwarzalność i związek z miarą najbliższą temu, co można by nazwać „temperaturą ciała”.

Temperatura ciała a gorączka

„W okresie wzrostu gorączki następuje wzrost temperatury wewnętrznej, który powoduje zwężenie naczyń krwionośnych w pobliżu powierzchni skóry i zmniejszenie ilości wydzielanego ciepła” - wyjaśnia Wright. „A podczas spadku gorączki dzieje się odwrotnie. Zatem oparcie wykrywania gorączki na pomiarach NCIT, które mierzą ciepło promieniujące z czoła, może być całkowicie błędne”.

Eksperci podsumowują swój artykuł redakcyjny, mówiąc, że te i inne czynniki wpływające na badania przesiewowe termiczne za pomocą NCIT muszą zostać uwzględnione, aby opracować lepsze metody odróżniania osób zakażonych SARS-CoV-2 od tych, którzy nim nie są.

