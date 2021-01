Zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19: odpowiedzi na najważniejsze pytania

Zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 budzą wiele wątpliwości: wiadomo, że ruszyły już te dla osób z grupy 0, czyli pracowników ochrony zdrowia, ale kto będzie mógł się na nie zapisać w następnej kolejności i jak to zrobić?

Od kiedy można się zapisać na szczepienie przeciw COVID-19?

Na szczepienie przeciwko COVID-19 można się zapisać od 15 stycznia 2021 roku. Co ważne, zarejestrować będzie się mógł każdy, jednak mimo zapisów otwartych dla wszystkich, same szczepienia będą odbywały się w określonej kolejności i rozpoczną od osób z grupy pierwszej (seniorów, pensjonariuszy DPS-ów i ZOL-i, przedstawicieli służb mundurowych, nauczycieli). Spośród nich najpierw zaszczepieni zostaną seniorzy powyżej 70. roku życia. Po rejestracji otrzymają oni, jak zapowiedziała konsultantka krajowa ds. medycyny rodzinnej dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, automatyczne e-skierowania na szczepienie, wystawione na podstawie numeru PESEL. Takie e-skierowanie będzie ważne przez 60 dni do daty wystawienia i generowane zgodnie z kolejnością szczepień – mimo więc tego, że ktoś poza seniorami zarejestruje się na szczepienie już 15 stycznia i tak będzie musiał poczekać na swoją kolej i wystawienie e-skierowania na swoje nazwisko. Szczepienia seniorów rozpoczną się najprawdopodobniej, jak zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia, 25 stycznia 2021 roku.

W jaki sposób można zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19?

Aby jednak otrzymać to automatyczne e-skierowanie, trzeba się na szczepienie zarejestrować. Dotyczy to każdej chętnej do zaszczepienia osoby, także seniorów.

Zarejestrować można się na jeden z czterech sposobów:

Dzwoniąc na numer 989 – to bezpłatna infolinia przeznaczona właśnie do zapisów na szczepienia przeciw COVID-19.

Udając się do punktu POZ.

Udając się do punktu szczepień – Ministerstwo Zdrowia opublikowało na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien mapę punktów, w których można się zaszczepić. W każdej gminie znajduje się co najmniej jeden taki punkt, a mapka jest na bieżąco aktualizowana.

Logując się w Internetowym Koncie Pacjenta, dostępnym na stronie https://pacjent.gov.pl/.

Jak wygląda proces umawiania się na szczepienie przeciw COVID-19?

Po zarejestrowaniu na jeden z wymienionych wyżej sposobów konkretna osoba, najpierw seniorzy, otrzyma automatycznie e-skierowanie. Co ważne, już pojawiając się w punkcie szczepień nie trzeba będzie podawać numeru e-skierowania, wystarczy PESEL oraz imię i nazwisko. Po pomyślnej rejestracji dana osoba otrzyma SMS z wyznaczonym terminem i miejscem szczepienia. Dzień przed wizytą w punkcie szczepień wysłany zostanie SMS z przypomnieniem. Warto wiedzieć, że nie trzeba się ponownie umawiać na drugą dawkę szczepienia, przed drugim terminem dana osoba ponownie otrzyma SMS z informacją o tym, gdzie i kiedy ma się ono odbyć.

Osoby, które nie zdołały pojawić się na szczepieniu w wyznaczonym terminie lub nie mają numeru PESEL, mogą ubiegać się o skierowanie u lekarza indywidualnie.

