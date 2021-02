Polska wśród państw, w których zaszczepiono najwięcej osób. Jesteśmy na 5. miejscu na świecie

The Spectator Index przedstawił na swoim Twitterze dane dotyczące poziomu wyszczepialności na COVID-19 na świecie. Informacje te zostały zaczerpnięte z Our World in Data, wielkiej światowej i na bieżąco aktualizowanej bazy naukowej, dotyczącej różnych dziedzin życia. Jeśli chodzi konkretnie o szczepienia, Our World in Data zbiera dane z poszczególnych krajów od organów odpowiedzialnych za organizację szczepień. Np. w Polsce było to Ministerstwo Zdrowia, podobnie jak w przypadku większości innych państw. W Niemczech z kolei za te wyliczenia odpowiada Robert Koch Institut, a w Anglii czy Ekwadorze – rząd. Autorzy zestawienia podkreślają, że w przypadku niektórych państw, rządzonych np. przez dyktatorów, konieczne jest wzięcie poprawki na przedstawiane przez nie dane.

Polska na 5. miejscu na świecie pod względem liczby zaszczepionych osób

Zestawienie przedstawia liczbę zaszczepionych w danym kraju w przeliczeniu na 100 osób. W tabeli przedstawionej 16 lutego dane te wyglądają następująco:

Izrael – 74 (zaszczepione osoby na 100)

Zjednoczone Emiraty Arabskie – 51

Wielka Brytania – 23

Stany Zjednoczone – 16

Polska – 5,5

– 5,5 Norwegia – 5,3

Hiszpania – 5,1

Włochy – 4,9

Niemcy – 4,9

Turcja – 4,5

Warto jednak dodać, że w przypadku niektórych państw brane są pod uwagę już dwie otrzymane dawki szczepionki, a w przypadku innych – tylko jedna. Np. choć Wielka Brytania znajduje się na miejscu trzecim z wynikiem 23 osób, w tym państwie podane były wyłącznie statystyki osób po pierwszej dawce, tych już po otrzymaniu dwóch dawek jest około 5 procent.

