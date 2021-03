70 proc. pacjentów z COVID w Wielkiej Brytanii chorowało kilka miesięcy po opuszczeniu szpitala. Dlaczego?

Jedno z największych na świecie badań dotyczących tzw. długiego COVID u pacjentów hospitalizowanych objęło grupę z utrzymującą się mgłą mózgową, która ma niewielki związek z nasileniem innych objawów.

Badanie Phosp-Covid śledziło stan zdrowia 1077 osób w całej Wielkiej Brytanii, wypisanych ze szpitala w okresie od marca do listopada 2020 roku. Badanie objęło pacjentów intensywnej terapii po takich, którzy odwiedzili szpital tylko na kilka godzin.

Pięć miesięcy po wyjściu ze szpitala pacjenci mieli średnio dziewięć uporczywych objawów, przy czym jeden na pięciu pacjentów osiągnął próg nowej niepełnosprawności.

Jakich objawów doświadczali pacjenci?

10 najczęściej zgłaszanych przez nich objawów to: bóle mięśni, zmęczenie, spowolnienie fizyczne, pogorszenie jakości snu, ból lub obrzęk stawów, osłabienie kończyn, duszność, ból, utrata pamięci krótkotrwałej i spowolnienie myślenia. Ponad jedna czwarta miała również klinicznie istotne objawy lęku i depresji, a 12% miało objawy zespołu stresu pourazowego (PTSD) po pięciu miesiącach.

– Wiele spośród szerokiej gamy uporczywych problemów nie zostało wyjaśnionych ciężkością zaostrzenia choroby – w dużej mierze spowodowanej ostrym uszkodzeniem płuc – co wskazuje na inne mechanizmy – powiedziała dr Rachael Evans, profesor nadzwyczajny w University of Leicester i konsultant ds. chorób układu oddechowego w szpitalu w Leicester, która jest współautorem badania.

Badania (które nie były jeszcze recenzowane) wykazały, że pacjenci zasadniczo należeli do jednej z czterech różnych grup w zależności od ich upośledzenia psychicznego i fizycznego: osoby z bardzo poważnymi zaburzeniami zdrowia psychicznego i fizycznego stanowiły 17% pacjentów; osoby z ciężkimi upośledzeniami stanowiły 21%; osoby z łagodnymi upośledzeniami – 46%; podczas gdy czwarta grupa, która miała wyraźną mgłę mózgową i umiarkowane upośledzenia, stanowiła 17%.

Kobiety w średnim wieku i o jasnej karnacji najczęściej zaliczały się do dwóch pierwszych kategorii, szczególnie jeśli były otyłe i miały wcześniej istniejące schorzenia, takie jak cukrzyca typu 2 oraz choroby serca lub płuc. – Może się zdarzyć, że u kobiet odpowiedź immunologiczna jest inna, taka, że istnieje wtedy ciągła reakcja zapalna, która następnie prowadzi do większego prawdopodobieństwa posiadania długiego COVID – powiedział Chris Brightling, profesor medycyny układu oddechowego na Uniwersytecie w Leicester i główny badacz. Kobiety w średnim wieku są również bardziej podatne na inne choroby autoimmunologiczne.

Co ciekawe, wśród osób z najłagodniejszymi, utrzymującymi się objawami często znajdowały się osoby w wieku 70 lat i starsze, a także osoby poniżej 40. roku życia. Przyczyna tej sytuacji jest niejasna, ale może być tak, że starsze osoby, które przeżyły infekcję, były ogólnie względnie zdrowe lub były mniej podatne na autoimmunizację, ponieważ osoby starsze mają zwykle słabszą odpowiedź immunologiczną.

Jednak starsi mężczyźni ze zdrowym wskaźnikiem masy ciała byli najbardziej narażeni na wystąpienie mgły mózgowej. – Istnieje wiele niepewności co do tego, co dokładnie powoduje ten stan, ale wydaje się, że jest to nieco oddzielone od innych objawów i niepełnosprawności, które obserwujemy – powiedział John Geddes, profesor psychiatrii epidemiologicznej na Uniwersytecie w Oksfordzie, również biorący udział w badaniu.

