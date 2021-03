Szczepienia przeciw grypie wiążą się ze spadkiem zachorowań na COVID. Naukowcy nie wiedzą, dlaczego

Spośród 27 201 pacjentów biorących udział w badaniu, którzy zostali przebadani pod kątem COVID-19, 1218 uzyskało wynik pozytywny, co stanowi 4,5 procent kohorty. Warto pamiętać, że jest to średnia liczba obejmująca zarówno pacjentów, którzy dostali szczepionkę przeciw grypie, jak i tych, którzy jej nie otrzymali.

Kiedy jednak przyjrzymy się temu bardziej, w danych pojawia się niewielki, ale znaczący kontrast pod względem ryzyka uzyskania pozytywnego wyniku testu COVID-19 po sprawdzeniu zmiennych takich jak pochodzenie etniczne, płeć, wiek i inne czynniki mogące mieć wpływ na zdrowie.

W kohorcie ze stanu Michigan tylko 4 procent osób, które otrzymały szczepionkę przeciw grypie, uzyskało wynik pozytywny na COVID-19; tymczasem wśród osób, które nie otrzymały szczepionki przeciw grypie, odsetek pozytywnych przypadków COVID-19 wyniósł 4,9%.

Nie wydaje się to dużo, ale naukowcy podsumowują również dane w ten sposób: prawdopodobieństwo pozytywnego wyniku testu na COVID-19 zmniejszyło się u pacjentów, którzy otrzymali szczepionkę przeciw grypie o około 24 procent w porównaniu z tymi, którzy nie zostali zaszczepieni przeciwko grypie w poprzednim roku.

Co jest przyczyną? Nie wiadomo

Ale dlaczego w ogóle tak się dzieje? Naukowcy twierdzą, że może to nie odzwierciedlać mechanizmu działania szczepionki przeciw grypie, a raczej wynikać z zachowania osób, które decydują się na szczepienie. Ale tak naprawdę nie jest to pewne.

– Możliwe, że pacjenci, którzy otrzymali szczepionkę przeciw grypie, to także osoby, które zachowują większy dystans społeczny i stosują się do wytycznych CDC – –mówi kardiolog Marion Hofmann Bowman z University of Michigan. – Jednak jest również prawdopodobne, że szczepionka przeciw grypie może mieć bezpośredni wpływ biologiczny na układ odpornościowy.

W badaniu z Michigan pacjenci, którzy otrzymali szczepionkę przeciw grypie, również rzadziej wymagali hospitalizacji i użycia respiratorów. W innych badaniach wydawało się, że bycie zaszczepionym przeciw grypie lub brak takiego szczepienia wpływa również na ryzyko śmiertelności, chociaż nie zaobserwowano tego tutaj.

Naukowcy spekulują, że prawdopodobnym mechanizmem immunologicznym mógłby być proces zwany wyszkoloną odpornością, w którym ekspozycja na patogeny (w tym przypadku w postaci szczepionki) hipotetycznie pobudza układ odpornościowy do reagowania na inne zagrożenia.

