Pfizer: Nasza szczepionka jest skuteczna i bezpieczna również dla dzieci

Podczas badań klinicznych szczepiono dzieci amerykańsko-niemieckim preparatem Pfizer/BioNTech. Okazało się, że ich organizmy wytworzyły przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2, więc szczepionka została uznana za skuteczną.

Trwają prace nad dopuszczeniem preparatu na amerykański rynek

Dyrektor wykonawczy koncernu Pfizer, Albert Bourl, zaznaczył, że obecnie trwają prace nad tym, by udało się zarejestrować szczepionkę do użytku w grupie wiekowej 12-16 lat w USA. Wyraził również nadzieję na to, że szczepienia nastolatków zaczną się w tym kraju jeszcze przed nowym rokiem szkolnym.

W badaniach przeprowadzonych przez koncern uczestniczyło 2260 dzieci, podzielonych na dwie grupy. Dzieciom z pierwszej grupy podano placebo i zaobserwowano 18 przypadków zakażenia COVID-19, a w grupie, w której podano badanym szczepionkę, zakażeń nie było wcale. Warto dodać, że dzieci rzadziej zakażają się koronawirusem SARS-CoV-2 niż dorośli, a w przypadku zakażenia często przechodzą je bezobjawowo. Niezwykle rzadko najmłodsi ciężko przechorowują COVID-19 i umierają z jego powodu.

