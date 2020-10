Co należy wiedzieć o witaminie D i COVID-19?

Z powodu braku szczepionek na koronawirusa wiele osób sięga po witaminy i inne suplementy, aby wzmocnić układ odpornościowy i pomóc w walce z COVID-19. Podczas gdy wiele postów w mediach społecznościowych promuje te suplementy jako osobiste tarcze przeciw koronawirusowi, dr Anthony Fauci, dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, ostrzegł w zeszłym miesiącu, że większość „tak zwanych suplementów wzmacniających odporność” w rzeczywistości „nic nie robi”.

Jest jednak jeden suplement, który może być przydatny dla układu odpornościowego – witamina D, znana również jako „witamina słoneczna”.

Witamina D a koronawirus

– Jeśli masz niedobór witaminy D, ma to wpływ na twoją podatność na infekcję – powiedział Fauci. – Dlatego nie miałbym nic przeciwko poleceniu - i robię to sam - przyjmowaniu suplementów witaminy D.

Fauci nie mówił konkretnie o COVID-19, ale o ogólnej roli witaminy D we wspieraniu układu odpornościowego, w szczególności o korzyściach płynących z tego składnika odżywczego dla osób z jego niedoborem. Obecnie National Institutes of Health twierdzi, że nie ma wystarczających dowodów na to, że witamina D może zapobiegać lub leczyć COVID-19.

Ale jest wystarczająco dużo dowodów na to, że naukowcy badają korzyści płynące z tego i innych suplementów przeciwko koronawirusowi.

Niedobór witaminy D związany z COVID-19

Wcześniej wykazano, że witamina D zmniejsza ryzyko innych niż COVID-19 infekcji dróg oddechowych. Korzyści różniły się znacznie w tych badaniach, ale suplementacja witaminą D wydawała się bardziej pomocna dla osób z niedoborem tego składnika odżywczego.

Nowsze badania sugerują, że niedobór witaminy D może zwiększać ryzyko zakażenia koronawirusem i nasilenie COVID-19.

Na przykład niektóre badania wykazały, że śmiertelność z powodu COVID-19 jest zwykle wyższa w krajach bardziej oddalonych od równika, gdzie wiele osób ma niedobór witaminy D z powodu zmniejszonej ilości światła słonecznego, szczególnie w zimie.

– Produkujemy witaminę D wystawiając się na działanie promieni słonecznych, a w chłodniejszych miesiącach ludzie mogą mieć niedobory – powiedziała dr Nicole Avena, adiunkt neurobiologii w Icahn School of Medicine w Mount Sinai w Nowym Jorku.

Wiele czynników może odpowiadać za większą liczbę przypadków COVID-19 na bardziej północnych szerokościach geograficznych. Ale badanie opublikowane w zeszłym miesiącu badanie wzmacnia znaczenie witaminy D dla zdrowego układu odpornościowego.

– W naszym badaniu pacjenci, którzy mają niższy poziom witaminy D, częściej mieli dodatni wynik testu na obecność COVID-19 – powiedział autor badania dr David Meltzer, profesor medycyny na University of Chicago.

Ten trend nadal się utrzymywał, gdy próbowali kontrolować inne czynniki (wiek, otyłość, inne schorzenia), które mogą pogorszyć COVID-19 i są powiązane z niższym poziomem witaminy D. Inne badania pokazują, że pacjenci z niższym poziomem witaminy D, u których zdiagnozowano COVID-19, mają zwykle gorsze wyniki.

Jedno z nich zostało opublikowane w zeszłym miesiącu. Naukowcy odkryli, że osoby hospitalizowane z powodu COVID-19 z niedoborem witaminy D były bardziej narażone na poważne objawy lub śmierć z powodu COVID-19. Jednak nie wszystkie badania potwierdzają związek między witaminą D a COVID-19. Brytyjskie badanie biobanku opublikowane na początku tego roku nie wykazało związku między poziomem witaminy D a zakażeniem koronawirusem.

Jednak Meltzer i jego koledzy wskazali w swoim artykule, że brytyjscy naukowcy mierzyli poziom witaminy D do 14 lat przed badaniem COVID-19 i nie sprawdzali, czy ludzie byli od tego czasu leczeni witaminą D. To mogło osłabić obserwowany związek między poziomem witaminy D a zakażeniem koronawirusem.

Inne składniki odżywcze a COVID-19

Naukowcy zwracają również uwagę na inne składniki odżywcze jako potencjalne metody leczenia COVID-19, w tym cynk i witaminę C, obie zalecane ze względu na ich działanie przeciw przeziębieniom.

W jednym z badań naukowcy z Hiszpanii poinformowali, że pacjenci z niskim poziomem cynku we krwi częściej umierają z powodu COVID-19.

Ich wyniki zostały zaprezentowane na konferencji Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych (ESCMID) na temat choroby koronawirusowej. Badania te nie były recenzowane, dlatego należy je traktować z pewną ostrożnością.