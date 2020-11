Konopie indyjskie a COVID-19. Jaki jest związek?

Nauka już dawno wykazała, że niektóre odmiany konopii indyjskich (C. sativa), szczególnie bogate w kannabidiol (CBD) mają właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe, zmieniając ekspresję genów. Dlatego w obliczu pandemii koronawirusa naukowcy postanowili zbadać wpływ C. sativa na ekspresję ACE2.

Receptory ACE2 a wirusy

Czym jest ACE2? To receptor, którego SARS-CoV-2 i inne koronawirusy używają, aby uzyskać dostęp do komórek gospodarza. Ulega on ekspresji w szeregu tkanek, w tym w płucach, błonie śluzowej nosa, nerkach i przewodzie pokarmowym. Celem naukowców stało się zmniejszenie poziomu ACE2 w tkankach, aby zmniejszyć podatność na choroby. Czy konopie indyjskie w odmianach C. sativa mogą być na to skutecznym rozwiązaniem?

Eksperymenty z kannabidiolem

Aby przeanalizować taką możliwość, naukowcy opracowali ponad 800 nowych odmian i ekstraktów C. sativa. Następnie użyli sztucznych modeli 3D ludzkiego organizmu, aby sprawdzić, czy 23 wybrane ekstrakty o wysokiej zawartości CBD zmienią ekspresję ACE2 w docelowych tkankach COVID-19. Naukowcy zbadali również wpływ ekstraktów w modelach tkanek stymulowanych stanem zapalnym.

W efekcie naukowcy zidentyfikowali 13 ekstraktów C. sativa o wysokiej zawartości CBD, które znacznie obniżyły ekspresję ACE2. To stanowi dalszą podstawę do analiz wpływu C. sativa na COVID-19 i inne choroby wirusowe, w których kluczową rolę odgrywa receptor ACE2.

„Jeśli te wyniki zostaną dalej potwierdzone, ekstrakty z konopi o wysokiej zawartości CBD mogą być wykorzystane do opracowania strategii ukierunkowanych na obniżenie poziomu ACE2 w tkankach wysokiego ryzyka” – mówią badacze.

Uczeni dodają, że ekstrakty z najbardziej udanych, nowatorskich linii C. sativa o wysokiej zawartości CBD, mogą stać się „użytecznym i bezpiecznym dodatkiem do zapobiegania i leczenia COVID-19” w postaci terapii wspomagającej.

