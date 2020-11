Naukowcy: Aprotynina może powstrzymać SARS-CoV-2 przed wnikaniem do komórek gospodarza

Aprotynina to lek stosowany profilaktycznie w celu zmniejszenia ryzyka utraty krwi oraz zmniejszenia ilości krwi potrzebnej do jej przetoczenia u dorosłych będących w grupie ryzyka dużej utraty tego płynu ustrojowego, poddawanych zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego niepowiązanego z innym zabiegiem kardiochirurgicznym. Jak udowodnili niemieccy naukowcy, lek ten może znaleźć zastosowanie również w leczeniu COVID-19, ponieważ powstrzymuje wirusa SARS-CoV-2 przed wnikaniem do komórek gospodarza. Odkrycie opublikowano w czasopiśmie „Cells”, także w jego wersji internetowej – szczegółowy opis badania jest dostępny pod tym linkiem.

W jaki sposób aprotynina powstrzymuje rozwój COVID-19?

Naukowcy dodali aprotyninę zarówno do komórek przed, jak i po ich zakażeniu koronawirusem. Wyniki pokazały, że skutecznie zapobiegała ona przedostawaniu się wirusa do komórek (a tym samym i ich replikacji) w obu przypadkach. Proces testowania obejmował różne typy komórek, także komórki izolowane z powierzchni ludzkich oskrzeli. Przetestowano także działanie aprotyniny na trzech różnych szczepach wirusa poza komórkami. Co ważne, wyniki badania pokazały, że aprotynina okazała się skuteczna w hamowaniu wirusa w dawkach terapeutycznych, czyli takich, które znajdują praktyczne zastosowanie i które można bezpiecznie podawać pacjentowi.

Jeżeli aprotynina zostanie zatwierdzona do stosowania jako lek na COVID-19, w skuteczny sposób wesprze szczepionki w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa. Bowiem mimo wprowadzenia szczepień wirus i tak prawdopodobnie zostanie z ludzkością, jednak jako jedna z chorób sezonowych. Dzięki aprotyninie będzie go łatwiej leczyć i zapobiegać rozwojowi ciężkich przypadków COVID-19.

Naukowcy podkreślają, że aprotynina znajduje już swoje legalne zastosowanie w leczeniu wirusów – w Rosji lek w postaci aerozolu wykorzystuje się w leczeniu grypy, a wirusy powodujące tę chorobę wykorzystują proteazę, aby uzyskać dostęp do komórek gospodarza w podobny sposób, co SARS-CoV-2.

Badacze przyjrzą się jednak jeszcze możliwym skutkom ubocznym stosowania aprotyniny w leczeniu COVID-19, przede wszystkim temu, czy lek przyspieszy bądź spowolni krzepnięcie krwi.

