COVID-19 czy atak astmy? Podobieństwa i różnice

Astma czy COVID-19? Na to pytanie trudno jest odpowiedzieć, bo obydwie choroby powodują suchy kaszel, trudności z oddychaniem oraz mogą doprowadzić do niewydolności układu oddechowego, niedotlenienia organizmu i śmierci. W jednym i drugim przypadku odsetek pacjentów, u których choroba przebiega ze znacznym nasileniem objawów, jest niewielki. Wyjaśniamy, w jaki sposób odróżnić atak astmy od choroby COVID-19.

Co to jest astma?

Astma to jedna z częstych chorób układu oddechowego o przewlekłym przebiegu. Odpowiednio kontrolowana, nie powoduje uciążliwych objawów i nie stanowi większego zagrożenia dla zdrowia. Osoby chore na astmę, mogą w miarę normalnie funkcjonować, ale kluczowe jest wczesne rozpoznanie choroby i wdrożenie odpowiedniego leczenia. W innym przypadku wysiłek lub kontakt z alergenami mogą spowodować atak duszności, który stanie się zagrożeniem dla zdrowia. Najczęstszą przyczyną astmy oskrzelowej jest nieleczona alergia wziewna. Choroba może rozwinąć się także pod wpływem działania innych czynników.

Objawy astmy oskrzelowej

Objawy astmy często przypominają objawy infekcji dolnych dróg oddechowych i bywają mylone z zapaleniem oskrzeli. Dzieje się tak w szczególności u małych dzieci, u których dopiero rozwija się choroba. Stan zapalny oskrzeli obawia się napadami suchego, duszącego kaszlu, któremu towarzyszą świsty oskrzelowe, niepokój, ucisk w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem. Duszność może mieć różne nasilenie i prowadzić do zagrożenia zdrowia oraz życia. W przypadku podejrzewania ataku astmy trzeba przede wszystkim wezwać karetkę i zadbać o to, aby doświadczająca go osoba oddychała nawilżonym, chłodnym powietrzem. Pierwsza pomoc może obejmować np. wykonanie inhalacji z soli fizjologicznej za pomocą nebulizatora. Znanym sposobem na duszności jest napuszczenie do wanny gorącej wody i oddychanie osoby chorej nawilżonym powietrzem. W przypadku ataku astmy niezbędna jest pomoc medyczna, jeżeli osoba chora nie dysponuje lakami, które pozwalają przerwać napad duszności lub okazują się one nieskuteczne. Są to szybko działające (w kilka, kilkanaście minut) laki wziewne w aerozolu lub roztwór do sporządzania płynu do nebulizacji. Astmie nie towarzyszy gorączka, typowe objawy grypopodobne, a sam atak zwykle pojawia się w wyniku działania konkretnych czynników np. znacznego wysiłku lub kontaktu z alergenem. Atak astmy rozpoczyna się napadem suchego kaszlu i kończy odkrztuszeniem gęstej, często spienionej wydzieliny. Stosowane codziennie leki zapobiegające atakom astmy, w większości przypadków, są na tyle skuteczne, że chory nawet przez długie lata nie doświadcza ataków duszności.

Objawy COVID-19

Zakażenie nowym koronawirusem powoduje objawy, które z początku przypominają grypę. Najczęściej o zakażeniu świadczą:

umiarkowana lub wysoka gorączka (rzadziej stan podgorączkowy),

ból mięśni i stawów, który stopniowo narasta i zaczyna uniemożliwiać normalne funkcjonowanie,

ból głowy,

znaczne osłabienie,

suchy kaszel,

ból w klatce piersiowej,

duszności.

U wielu chorych występują także utrata węchu lub/i smaku. Do grupy rzadziej występujących objawów COVID-19, zaliczamy m.in.:

katar,

biegunkę,

wymioty.

Podobieństwa i różnice pomiędzy COVID-19 oraz astmą

Zarówno astma, jak i COVID-19 objawiają się kaszlem o znacznym nasileniu oraz dusznościami. To dwa podobieństwa, jakie występują w przypadku tych chorób. Napad astmy mija po zastosowaniu leków rozkurczających oskrzela w postaci wziewnej lub domięśniowej (w przypadku interwencji lekarza); dolegliwości zawiązane z COVID-19 mogą trwać nawet kilka, kilkanaście dni i mieć różne nasilenie. W niektórych przypadkach są wskazaniem do tlenoterapii oraz wymagają zastosowania respiratora. Różnicą w przypadku astmy i COVID-19 są także towarzyszące tym chorobom dodatkowe objawy. Choć atak astmy mogą poprzedzić typowe objawy przeziębienia lub zapalenia oskrzeli, to astmatyk zwykle nie gorączkuje (z wyjątkiem sytuacji, gdy atak wywołany jest stanem zapalnym o podłożu bakteryjnym lub wirusowym). Ciężkiemu przebiegowi COVID-19 zwykle towarzyszą nasilone objawy grypopodobne m.in. ból całego ciała, silne osłabienie, zaniki pamięci, nadmierna senność.

Czytaj też:

W jakiej temperaturze należy prać maseczki?