Operacje serca w dobie pandemii koronawirusa – jak bardzo zostały ograniczone? Nowa analiza

Dr Marc Ruel, profesor w Zakładach Chirurgii i Medycyny Komórkowej i Molekularnej na Wydziale Lekarskim Ottawa, jest starszym autorem dwóch ostatnich artykułów, badających wpływ pandemii COVID-19 na ośrodki kardiochirurgii oraz sposoby wznowienia operacji w środowisku charakteryzującym się niską, długoterminową częstością występowania SARS-CoV-2.

„Kardiochirurdzy, którzy wykonują procedury ratujące życie, muszą jednocześnie radzić sobie z dwoma zagrożeniami: oczywiście z COVID-19 oraz ze śmiercią lub powikłaniami z powodu nieleczonej choroby serca. W związku z tym pacjenci z najpilniejszymi potrzebami sercowymi muszą zostać podzieleni na trzy grupy: obiektywnie i tak niezawodnie, jak to możliwe, przy użyciu narzędzi predykcyjnych, takich jak to opracowane na Uniwersytecie Ottawskim przez mojego kolegę dr Louise Sun z Wydziału Anestezjologii i Medycyny Bólowej” – powiedział dr Ruel. „Każdego dnia staramy się zachować zdolność do możliwego wzrostu COVID-19, ale jednocześnie musimy optymalnie zarządzać wieloma pacjentami, którzy potrzebują operacji serca, pomóc złagodzić lęki i bezpiecznie przywrócić im zdrowe życie”.

Operacje serca w dobie pandemii koronawirusa – wytyczne

W pierwszym artykule „ Reakcja jednostek kardiochirurgii na COVID-19: międzynarodowa ankieta ilościowa”, opublikowanym w Circulation, dr Ruel i jego współautorzy odkryli, że 60 centrów kardiochirurgii w 19 krajach zmniejszyło liczbę operacji kardiochirurgicznych średnio od 50 do 75% w odpowiedzi na pandemię.

„Opisane tu szeroko rozpowszechnione przerywanie operacji kardiochirurgicznych stanowi uzupełnienie niepokojących obserwacji, że nadmierna śmiertelność inna niż COVID-19 może obecnie przewyższać śmiertelność bezpośrednio związaną z infekcjami COVID-19”, napisano.

Drugi artykuł, „ Zalecenia komitetu dotyczące wznowienia działalności chirurgii serca w erze SARS-CoV-2: Wskazówki od międzynarodowego konsorcjum chirurgii serca” opublikowany w Annals of Thoracic Surgery, zawiera 12 zaleceń opracowanych przez konsorcjum ekspertów w 19 krajach. Zalecenia obejmują takie tematy, jak: priorytetowe operacje; postępowanie z pacjentami z chorym sercem, u których wynik testu na obecność COVID-19 jest pozytywny; oraz protokoły wypisu i obserwacji pacjenta.

