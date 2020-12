Gdzie i jak można się zaszczepić przeciwko COVID-19? Najważniejsze informacje

Jak wynika z przeprowadzonego przez CBOS badania, w którym uczestniczyły 1052 osoby, aż 47 Polaków nie zamierza zaszczepić się przeciwko COVID-19. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że choć szczepienia będą dobrowolne, zrobione zostanie wszystko, by przekonać do nich jak największą liczbę osób. Narzędzie do tego celu stanowi informowanie społeczeństwa na bieżąco o postępach w kwestii organizacji szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce. Jednym z najnowszych doniesień jest to dotyczące punktów, w których można się zaszczepić i sposobów umawiania na wizytę w celu zaszczepienia.

Jak umówić się na wizytę w celu zaszczepienia przeciwko COVID-19?

W celu umówienia się na szczepienie pacjent będzie mógł:

skorzystać ze specjalnej infolinii

dokonać rejestracji bezpośrednio już w punkcie szczepień

umówić się poprzez Internetowe Konto Pacjenta – pacjent.gov.pl

zgłosić się za pośrednictwem placówki, która wystawiła e-skierowanie

Gdzie się zaszczepisz przeciwko COVID-19?

Dana osoba będzie mogła zaszczepić się przeciwko COVID-19 w jednym z czterech miejsc:

stacjonarnie w placówkach POZ (podstawowej opieki medycznej)

stacjonarnie w innych placówkach medycznych

przez mobilne zespoły szczepiące

w centrach szczepiennych szpitali rezerwowych

Czytaj też:

Kolejność szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce. Wyznaczono cztery grupy priorytetowe