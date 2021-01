Powikłania groźniejsze od choroby. Oto, co oznacza zespół pocovidowy u dzieci

Zespół pocovidowy u dzieci znany jest w międzynarodowej terminologii medycznej jako PIMS-TS, czyli Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome: Temporally Associated with SARS-CoV-2. Może wystąpić nawet mimo łagodnego przebiegu choroby koronawirusowej COVID-19, którego zwykle doświadczają dzieci.

Zespół pocovidowy u dzieci PIMS-TS: co to jest?

U dzieci po przebytym zakażeniu koronawirusem często obserwowano przebieg choroby zapalnej przypominającej zespół Kawasaki. Tak postawione wstępnie diagnozy okazywały się błędne i dzisiaj lekarze wiedzą już, że mieli wówczas w rzeczywistości do czynienia z PIMS-TS. Do powstania choroby przyczynia się odpowiedź układu immunologicznego na chorobę COVID-19 przebytą od 2 do 4 tygodni przed wystąpieniem objawów PIMS. Mediana wieku, w jakim występuje zespół pocovidowy u dzieci wynosi 9 lat, jednak problem może dotyczyć dzieci w każdym przedziale wiekowym.

Zespół pocovidowy u dzieci PIMS-TS: objawy

Objawy zespołu pocovidowego u dzieci na początku nie są poważne. Część chorych przechodzi chorobę gorzej i u tych dzieci mogą pojawić się powikłania natury kardiologicznej. Możliwe są także wstrząsy i niewydolność wielonarządowa. Ogólny przebieg choroby jest zróżnicowany.

Najczęściej pojawiające się symptomy zespołu pocovidowego u dzieci to:

gorączka powyżej 38,5 st. Celsjusza

zapalenie spojówek

powiększenie węzłów chłonnych w okolicy szyi

wysypka

spierzchnięcie ust

zmiany w obrębie stóp i dłoni, w tym obrzęki

„truskawkowy język”

może wystąpić łuszczenie skóry na palcach.

Warto wiedzieć, że PIMS czasami objawia się poprzez biegunkę i inne dolegliwości po stronie żołądka i jelit. Ponadto dziecko niekiedy przejawia oznaki przemęczenia nawet w stopniu uniemożliwiającym samodzielne skorzystanie z toalety.

Zespół pocovidowy u dzieci PIMS-TS: diagnostyka i leczenie

Diagnozowanie zespołu pocovidowego u dzieci nie jest wykonalne w drodze ukierunkowanych badań laboratoryjnych. Lekarz może jednak podejrzewać ten problem na podstawie występujących stanów zapalnych, wysokiego stężenia markerów uszkodzenia serca, zaburzeń stężenia białek i jonów a także obniżenia poziomu limfocytów we krwi (tutaj niezbędna jest morfologia).

PIMS-TS nie jest chorobą zakaźną, a reakcją na jej przebycie. Wystąpienie choroby może warunkować już przebyte zakażenie, ale także w 30 procentach przypadków zdarza się, że zespół pocovidowy występuje u dzieci aktualnie chorych.

Leczenie PIMS-TS odbywa się w drodze hospitalizacji, a przynajmniej jest podstawą do skierowania na leczenie szpitalne. Zwykle wymaga fachowej opieki medycznej uwględniającej wykorzystanie odpowiednich sprzętów dostępnych wyłącznie w szpitalach.

