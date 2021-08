Wszystko, co każdy zaszczepiony (i nie tylko) powinien wiedzieć przed IV falą pandemii. Wirusolog wyjaśnia

Prof. Krzysztof Pyrć – wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego – tłumaczy, że nawet jeśli zaszczepieni na COVID-19 zakażą się SARS-CoV-2, to nie grozi im poważny przebieg choroby, a w ich organizmie nie dojdzie do eksplozywnego namnażania się wirusa, przez co trudniej będzie im zakazić kolejną osobę.