Powstała pierwsza na świecie szczepionka DNA przeciwko SARS-CoV-2. Co wiemy o ZyCoV-D?

Hinduska firma Cadila Healthcare, która przetestowała nowy preparat na 28 tys. ochotników (w tym tysiącu nastolatków w wieku od 12 do 18 lat) zapewnia, że opracowana przez nich szczepionka o nazwie ZyCoV-D jest „bezpieczna i dobrze tolerowana”. Chroni nie tylko przed infekcją SARS-CoV-2, ale sprawdza się także przeciwko nowym mutacjom koronawirusa – zwłaszcza przeciwko niezwykle szybko rozprzestrzeniającemu się wariantowi Delta – co potwierdzono w blisko 50 ośrodkach badawczych w Indiach. W ciągu roku planowana jest produkcja 120 mln dawek tego środka.

ZyCoV-D – jak działa pierwsza na świecie szczepionka DNA przeciwko COVID-19?

Ma ponad 66 proc. skuteczność (porównywalną ze szczepionką Johnson & Johnson), przeznaczona jest do stosowania u osób powyżej 12. roku życia i wymaga przechowywania w temperaturze od minus 2 do plus 8 st. Celsjusza. Jest dosyć łatwa w transporcie i magazynowaniu – jest w stanie zachować stabilność przez trzy miesiące w temperaturze około 25 stopni Celsjusza.

Wykorzystano w niej tzw. plazmidy, czyli cząsteczki pozachromosomowego DNA występujące w cytoplazmie komórki, które mają zdolność do autonomicznej replikacji i zawierają informację dotyczącą białka szczytowego koronawirusa (umożliwiającego wniknięcie SARS-CoV-2 do zaatakowanej komórki).

Jest tania, bezpieczna i stabilna – co wyróżnia szczepionkę ZyCoV-D?

Dzięki fragmentowi DNA, który używa się w nowej szczepionce przeciwko COVID-19, można wytwarzać białko wyzwalające odpowiedź immunologiczną i unicestwienie koronawirusa przez organizm. Obecnie podobny mechanizm próbuje się wykorzystać do walki m.in. z wirusem HIV lub różnymi nowotworami.

Do zaszczepienia szczepionką DNA nie trzeba używać żadnych igieł – podawana jest śródskórnie za pomocą specjalnego, bezigłowego aplikatorem z płynem i wymaga przyjęcia 3 dawek (kolejno po 28 i 56 dniach od przyjęcia pierwszej szczepionki).

Szczepionka ZyCoV-D ma wyróżniać się na tle innych preparatów o podobnym działaniu przede wszystkim tym, że jest „tania, bezpieczna i stabilna”. Łatwo ją wyprodukować i nie wymaga używania żadnych żywych wirusów.

Działa na osoby powyżej 12. roku życia. Wkrótce będzie testowana na pięcioletnich dzieciach

Część ekspertów zwraca jednak uwagę na to, że w przeciwieństwie do szczepionek mRNA firmy Pfizer/BioNTech lub Moderna nowy środek wymaga więcej zachodu, by doszło do odpowiedniej reakcji immunologicznej, co może stwarzać dodatkową trudność w zastosowaniu go na masową skalę.

Producent ZyCoC-D – koncern Cadila Healthcare (Zydus Cadila) z siedzibą w Ahmadabadzie – już zapowiedział, że planuje rozpoczęcie badań klinicznych dotyczących zastosowania szczepionki DNA przeciwko COVID-19 u dzieci powyżej 5. roku życia.

