Powstanie szczepionka przeciwko wirusowi HIV! Przełom dzięki... COVID-19

Badania nad nową szczepionką przeciwko HIV potrwają do 2023 roku – potwierdza firma Moderna. Do pierwszej fazy eksperymentów, która potrwa przez najbliższych 10 miesięcy, zakwalifikowano 56 seronegatywnych osób w wieku od 18 do 50 lat.

Powstanie pierwsza na świecie szczepionka przeciwko HIV. Ruszają testy

Do stworzenia innowacyjnego preparatu, który może chronić przed zakażeniem wirusem HIV Moderna wykorzystała technologię mRNA, którą wcześniej zastosowano w szczepionkach przeciwko COVID-19.

Choć metoda, która pozwala skłaniać organizm do wywoływania reakcji immunologicznej przeciwko wybranym patogenom za pomocą informacji o wirusie (bez używania prawdziwego patogenu), jest już znana współczesnej medycynie, to w trakcie pandemii udało się doprowadzić do wyraźnego rozwoju w tej dziedzinie. Postęp dał nadzieję na pokonanie problemów, wobec których lekarze wcześniej byli bezradni.

Do 2023 roku uda się pokonać wirusa HIV? Wtedy zakończą się badania nad nową szczepionką

Moderna zamierza sprawdzić działanie dwóch preparatów, które mają największe szanse na pokonanie HIV. Ich robocze nazwy to: mRNA-1644 oraz mRNA-1574.

Specjalnie zakodowane cząsteczki RNA po wprowadzeniu do organizmu ochotników umożliwią powstanie białek, które przekażą układowi odporności sygnał skłaniający organizm do ataku przeciwko wirusowi.

Szczegółowe informacje na ten temat badań nad nową szczepionką na HIV udostępnił amerykański Narodowy Instytut Zdrowia (NIH). Koniec prac badawczych wstępnie zaplanowano na maj 2023 roku.

