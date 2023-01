Pieniądze za przyjęcie szczepionki? Ludzie szczepili się za 24 dolary

Artykuł na temat badań prowadzonych przez szwajcarskich i szwedzkich naukowców został opublikowany w czasopiśmie Nature. Na czym polegało nietypowe badanie?

24 dolary za szczepienie przeciw COVID-19

Zespół zaoferował 1131 szwedzkim uczestnikom badania 200 koron szwedzkich, czyli około 24 dolary, aby przyjęli pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Grupę tę porównano z 3888 dopasowanymi uczestnikami, którym nie zaoferowano zachęty. Do tej pory uważano, że finansowe gratyfikacje przyniosą szereg negatywnych efektów – że mogą one niszczyć motywacje prospołeczne, prowadzić do upadku moralnego, a do tego zwiększać poczucie przymusu, zmniejszając prawdopodobieństwo praktykowania zdrowych zachowań bez zapłaty. Okazało się, że... nic takiego nie miało miejsca.



Czy pieniądze miały negatywny wpływ na zachowanie ludzi?

Uczestnicy badania wypełniali specjalne ankiety. Naukowcy nie zidentyfikowali żadnego negatywnego wpływu zachęt finansowych na późniejsze planowane lub faktyczne przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19. Gratyfikacja finansowa nie miała też wpływu na poczucie obowiązku obywatelskiego, zaufanie do dostawców szczepień lub do bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek. Jak podkreślili autorzy badania, nie potwierdziły się żadne z obaw przeciwników i krytyków takiego rozwiązania.

Co to właściwie oznacza? „Nasze odkrycia dostarczają informacji nie tylko akademickiej debacie na temat zachęt finansowych, ale także decydentom, którzy rozważają wykorzystanie gratyfikacji do zmiany zachowania” – napisali.

Czytaj też:

Tej zimy może umrzeć nawet milion Chińczyków. Jest żądanie WHOCzytaj też:

Naukowcy opracowali nową szczepionkę przeciw COVID-19. Ma chronić przed infekcją mózgu