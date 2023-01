Naukowcy opracowali nową szczepionkę przeciw COVID-19. Ma chronić przed infekcją mózgu

Wpływ koronawirusa na układ nerwowy nie został szczegółowo przebadany. Wiadomo jednak, że zakażenie wywołuje szereg objawów neurologicznych takich jak: bóle głowy, utrata funkcji poznawczych, epilepsja, ataksja i encefalopatia, czyli uszkodzenie struktur mózgu. Nie stwierdzono do tej pory, czy dopuszczone do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 zapobiegają rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 do ośrodkowego układu nerwowego i zapewniają ochronę przed uszkodzeniem mózgu – wskazują naukowcy z Uniwersytetu z Sewilli. Opracowana przez nich szczepionka MVA-CoV2-S ma chronić przed tego rodzaju powikłaniami.

Koronawirus wywołuje poważne szkody w mózgu

Naukowcy badali ewolucję infekcji wirusowej w różnych regionach mózgu. Zauważyli, że replikacja wirusa zachodzi głównie w neuronach, powodując zmiany neuropatologiczne, takie jak utrata neuronów, aktywacja glejowa i uszkodzenie naczyń.

„Przeprowadziliśmy bardzo szczegółowe badanie anatomiczno-patologiczne i molekularne regionów mózgu i typów komórek, które zostały zainfekowane wirusem. To niezwykłe, jak wirus infekuje różne obszary, a głównie neurony” – wyjaśnia Javier Villadiego, szef zespołu naukowców z Uniwersytetu w Sewilli.

Nowa szczepionka jest skuteczna

Żeby ocenić skuteczność nowego preparatu, naukowcy zaszczepili myszy jedną lub dwiema dawkami szczepionki MVA-CoV2-S i przeanalizowali zdolność do ochrony przed infekcją i uszkodzeniem mózgu.

„Uzyskane wyniki są spektakularne, pokazują, że nawet podanie pojedynczej dawki szczepionki MVA-CoV2-S całkowicie zapobiega infekcji SARS-CoV-2 we wszystkich badanych regionach mózgu i zapobiega powiązanemu uszkodzeniu mózgu, nawet po ponownym zakażeniu wirusem. To pokazuje wielką skuteczność i moc immunogenną szczepionki, która indukuje sterylizującą odporność w mózgu” – wskazuje dr Juan García-Arriaza z zespołu badawczego.

„Nasza praca jest pierwszym badaniem szczepionki, która jest w 100 proc. skuteczna przeciwko uszkodzeniu mózgu spowodowanemu przez SARS-CoV-2 u podatnej myszy, a uzyskane wyniki sugerują, że szczepionka może zapobiec uporczywemu COVID-19 obserwowanemu u kilku osób zakażonych SARS-CoV-2” – mówi dr Juan José Toledo-Aral, z zespołu badawczego.

