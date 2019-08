Chcesz mieć zdrowe serce? Rób pompki!

Czy ostatni raz, kiedy robiłeś pompki, miał miejsce wiele lat temu, podczas zajęć wychowania fizycznego? Jeśli tak, to nadszedł czas, aby przejść do parteru i zrobić kilka powtórzeń, ponieważ to proste ćwiczenie wpływa na twoje zdrowie bardziej, niż myślisz.

Pompki? Jak najbardziej!

Zgodnie z wynikami niedawno przeprowadzonego badania opublikowanego w „JAMA Network Open”, wykonywanie pompek ma związek z wystąpieniem chorób układu sercowo-naczyniowego w przyszłości. Nie zrozum tego źle: ​​im więcej pompek jesteś w stanie wykonać jednorazowo, tym mniejsze prawdopodobieństwo zawału serca lub udaru mózgu może cię dotyczyć.

Naukowcy odkryli, że ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego było o 96 procent niższe u mężczyzn, którzy byli w stanie wykonać 40 lub więcej pompek podczas testu wytrzymałościowego w porównaniu do mężczyzn, którzy wykonywali 10 powtórzeń lub mniej.

Badanie obejmowało 1104 strażaków płci męskiej. Trwało dekadę, odbywało się w latach 2000-2010. Mężczyźni przeszli badania, które obejmowały wykonywanie pompek na czas i pomiar wytrzymałości układu oddechowego (m.in. test na bieżni). Wśród mężczyzn, którzy wykonali najmniej pompek, wystąpiło najwięcej nowo postawionych diagnoz chorób układu sercowo-naczyniowego. Za to ci, którzy zrobili najwięcej powtórzeń, cieszyli się najniższym ryzykiem tych chorób. Poinformował o tym dr Stefanos N. Kales, profesor medycyny z Harvard Medical School i jeden z autorów badania. Zaskakujące było to, że możliwość wykonywania pompek pozwoliła lepiej przewidzieć ryzyko tych chorób, niż popularne testy na bieżni.

Czy te odkrycia mogą przyczynić się do poprawy zdrowia? Mogą!

Test na wykonywanie pompek nie wymaga dodatkowych narzędzi czy pobierania krwi. Mężczyźni biorący udział w badaniu musieli po prostu wykonywać pompki zgodnie z uderzeniami metronomu, dopóki nie osiągną wyniku 80 powtórzeń, nie trafią w trzy uderzenia metronomu lub zatrzymają się z powodu wyczerpania. Gdyby taki test miał być zastosowany jako metoda diagnozy, lekarzom łatwo byłoby ocenić stan zdrowia pacjenta.

Może to być również łatwy sposób, aby samodzielnie przewidzieć ryzyko poważnych chorób serca. Lekarze zwykle polegają na pomiarach stosunku wagi do wzrostu i wynikach badań laboratoryjnych takich, jak zawartość cholesterolu we krwi podczas oceny zdrowia układu sercowo-naczyniowego.

Autorzy badania stwierdzili, że testy wydolności organizmu zostały w dużej mierze zlekceważone przez lekarzy. W 2016 r. American Heart Association opublikowało oświadczenie, w którym można przeczytać, że takie testy należy włączyć do metod diagnozowania. W istocie, w ciągu dekad badań pojawiły się jednoznaczne dowody na to, że takie pomiary zapewniają istotne dane dotyczące zachorowalności i umieralności, które po uwzględnieniu wśród tradycyjnych metod oceny ryzyka znacznie podnoszą wiarygodność diagnoz.

Problem z typowymi testami wydolnościowymi polega na tym, że zwykle są one drogie, czasochłonne i wymagają specjalnego przygotowania oraz personelu, który mógłby je nadzorować. Naukowcy podają, że badanie polegające na wykonywaniu pompek rozwiązuje te problemy: test można wykonać w gabinecie lekarskim bez dodatkowych kosztów, zajmuje on tylko kilka minut i nie wymaga angażowania osób trzecich.

Ćwiczenie nieodpowiednie dla każdego?

Mimo wszystkich pozytywnych aspektów nadal istnieją pewne zastrzeżenia dotyczące wniosków z badania. Dr Guy L. Mintz, dyrektor Cardiovascular Health & Lipidology w Sandra Atlas Bass Heart Hospital w Nowym Jorku powiedział, że to badanie nie może być stosowane przez ogół populacji, ponieważ wiele osób może mieć trudność z robieniem pompek. Jego zdaniem test był niszowy i grupa badawcza również była swoistą niszą. Zgodnie z wypowiedzią specjalisty, do grupy, która mogłaby mieć trudność z wykonaniem tego testu zaliczają się kobiety, które mają mniejszą siłę w rękach, chociaż są sprawne i mogą wykonywać wiele innych ćwiczeń.

To samo przyznają przyznają autorzy badania: to, czy ich wnioski dotyczące strażaków – części populacji, która jest prawdopodobnie w lepszej kondycji fizycznej niż ogół społeczeństwa – można przenieść na populację ogólną, wymaga dalszych badań.

Osoby obarczone niepełnosprawnościami, kontuzjami lub pozbawione siły w górnych częściach ciała, czyli także w ramionach, mogą również mieć trudności z wykonaniem testu. Według Mintza ogółowi populacji powinna wystarczyć poprawa wydolności tlenowej i modyfikacja diety oraz codziennych aktywności fizycznych. To, zdaniem fachowca, może okazać się bardziej korzystne niż skoncentrowanie się na pompkach.