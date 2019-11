Ozdobne soczewki kontaktowe – czy są bezpieczne?

Ozdobne soczewki kontaktowe to modny sposób na wyróżnienie się z tłumu i podkreślenie własnego „ja”. Cieszą się one największą popularnością wśród osób młodych, jednak wiek nie jest ograniczeniem do ich noszenia. Niestety, taka ozdoba oczu może spowodować wiele poważnych problemów ze wzrokiem, które będą wymagały skomplikowanego leczenia.

W przypadku ozdobnych soczewek kontaktowych mamy do czynienia zarówno z „zerówkami”, które stanowią jedynie ozdobę i są sposobem na modny, nietypowy wygląd oraz soczewkami dla osób z wadą wzroku, które pogłębiają naturalną barwę oka lub pozwalają chwilowo zmienić zabarwienie tęczówki. Soczewki z fantazyjnymi wzorami bardzo rzadko dostępne są w wersji korekcyjnej, więc stosują je przede wszystkim osoby ze zdrowymi oczami. Rodzaje soczewek kontaktowych Na rynku dostępne są soczewki korekcyjne oraz soczewki zerówki. Wśród nich możemy wyróżnić dodatkowe podgrupy, które uwzględniają także kolorowe soczewki kontaktowe o różnych właściwościach. Do najpopularniejszych należą: soczewki zerówki z fantazyjnymi wzorami,



soczewki kolorowe, które pogłębiają naturalną barwę tęczówki,



soczewki zmieniające barwę tęczówki,



soczewki pozwalające powiększyć oko,



soczewki rozświetlające oko,



soczewki nadające spojrzeniu większą głębię. Soczewki korekcyjne nie są dostępne w wersji wzorzystej, co ma związek z ich nadrzędną rolą, czyli poprawą jakości widzenia. W przypadku soczewek „zerówek” mamy do dyspozycji zarówno wersje kolorystyczne, jak i często nietypowe soczewki ozdobne z wzorami. Czy barwione soczewki kontaktowe są bezpieczne? Większość dostępnych w sprawdzonych punktach sprzedaży kolorowych soczewek kontaktowych jest bezpieczna dla zdrowia oczu, jednak trzeba pamiętać, że liczy się nie tylko ich wykonanie, które uwzględnia zastosowanie certyfikowanych materiałów i odseparowanie barwników od powierzchni oka, ale także przestrzeganie zasad noszenia soczewek i ich higieny. W przypadku nieprawidłowo użytkowanych soczewek kontaktowych zachodzi ryzyko rozwoju infekcji gałki ocznej oraz poważnych urazów rogówki, które mogą okazać się wyjątkowo trudne w leczeniu. Kolorowe soczewki o różnych właściwościach, które kupujemy u optyka, są produktami najwyższej jakości, które można bezpiecznie nosić, o ile będziemy przestrzegać zasad korzystania z zamienników okularów. Ozdobne soczewki kontaktowe – bezpieczeństwo stosowania Jak w przypadku wielu innych produktów, najchętniej kupujemy ozdobne soczewki „zerówki” nie u optyka, ale na popularnych portalach aukcyjnych. Są one też hitem azjatyckich sklepów internetowych i tutaj kryje się największe ryzyko związane z ich noszeniem. Kupując produkty wątpliwej jakości tylko ze względu na wyjątkowo niską cenę, można wiele stracić i nabawić się poważnych schorzeń oczu. Jednym z zagrożeń są materiały, z których produkowane są tanie soczewki trafiające do nas z azjatyckiego rynku. Mogą one powodować podrażnienia i reakcje alergiczne oraz stać się źródłem zakażeń pierwotniakami, które wymagają długotrwałego leczenia. Sporym ryzykiem w tym przypadku jest też sposób produkcji, bo nigdy nie wiadomo, gdzie i w jakich warunkach zostały wykonane soczewki. Stwarza to zagrożenie pogorszenia jakości widzenia oraz pojawienia się dodatkowych kłopotów ze wzrokiem, które mogą być spowodowane zastosowaniem toksycznych lub zanieczyszczonych niezalecanymi do kontaktu z gałką oczną substancjami. Podsumowując, soczewki kontaktowe w wersji kolorowej oraz ozdobione różnymi wzorami mogą być dobrym sposobem na zmianę wyglądu, jednak nieprawidłowo stosowane stanowią zagrożenie dla zdrowia oczu. Najlepiej kupować je w salonach optycznych, bo wówczas mamy pewność, że sięgamy po bezpieczny, wysokiej jakości produkt, zarówno w wersji dla osób z wadami wzroku, jak i osób, które pragną jedynie podkreślić swój wyjątkowy styl. Aby korzystanie z soczewek kontaktowych było bezpieczne, trzeba przestrzegać zasad ich zakładania oraz utrzymania w nienagannej czystości. Jeżeli zależy nam na zdrowiu wzroku, lepiej unikać zakupu soczewek kontaktowych w podejrzanie niskiej cenie, których pochodzenie jest nieznane. To właśnie one często występują w wielu atrakcyjnych wzorach i kuszą możliwości zyskania zaskakującego wyglądu niskim kosztem, jednak może się okazać, że chwilowa ekstrawagancja stanie się przyczyną zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych oczu lub spowoduje poważne uszkodzenia rogówki.