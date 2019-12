Trening HIIT – czas trwania interwału ma znaczenie. Nowe badania

Trening interwałowy o wysokiej intensywności (HIIT) – czy to ćwiczenia dla mnie?

Sama nazwa może niektórych przerazić. Natychmiast kojarzy się z bardzo intensywnym wysiłkiem, któremu podołają wyłącznie osoby trenujące zawodowo. Nic bardziej mylnego. Owszem, trening interwałowy o wysokiej intensywności (HIIT) daje niezły wycisk, ale można go dostosować do swoich aktualnych możliwości i z czasem modyfikować.

Krótko mówiąc, HIIT to rodzaj treningu, który oferuje szybkie, intensywne ćwiczenia, zwiększające tętno. Wykonujemy bardzo intensywne ćwiczenia w krótkich seriach (część „interwał”), a potem przez chwilę odpoczywamy.

Stosunek intensywnego treningu do odpoczynku wynosi na ogół 1: 2 (1: 1 dla bardziej zaawansowanych osób). Na przykład możesz biec sprintem przez 30 sekund, a następnie iść powoli przez 1 minutę, a następnie całość powtarzać, dopóki nie wypracujesz w sumie 10 minut. A ponieważ wkładasz tyle energii w te interwały o wysokiej intensywności, nie musisz brnąć na bieżni przez 45 minut, aby uzyskać dobry trening. To jeden z powodów, dla których treningi HIIT są krótkie – często trwają zaledwie 10 do 20 minut. Każdy z nas powinien przecież móc wygospodarować w ciągu dnia 10-20 minut? Wybierz taki sport, który lubisz – bieganie, rower, rolki, skakankę, stepper...

Oczywiście, przed treningiem należy się rozciągnąć i zrobić rozgrzewkę. Po zakończeniu treningu HIIT również trzeba dać organizmowi chwilę odpoczynku, np. rozciągając mięśnie.

Trening HIIT a kondycja – nowe badania

Naukowcy z Uniwersytetu im. Johna Mooresa w Liverpoolu porównali dwa popularne protokoły HIIT (60HIIT i 30HIIT) wykonywane przez sześć tygodni, trzy razy w tygodniu, na próbie 26 wcześniej siedzących mężczyzn i kobiet. 60HIIT oznacza 6-10 60-sekundowych odstępów z 60 sekundami odpoczynku, podczas gdy 30HIIT oznacza 4-8 30 sekundowych odstępów z 120 sekundami odpoczynku.

Zdalnie śledzili przestrzeganie i intensywność treningu za pomocą czujnika tętna, który dostarczał informacje za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Badacze przyjrzeli się trzem parametrom sprawności: wydolności tlenowej, sztywności tętnic i budowie ciała (czyli ile mięśni i tłuszczu mieli) w ciągu sześciu tygodni HIIT.

Wydajność tlenowa wzrosła po sześciu tygodniach 60HIIT, ale nie było różnicy dla 30HIIT w żadnym z trzech parametrów. Oznacza to, że 60HIIT należy stosować powyżej 30HIIT, ponieważ ta pierwsza poprawia kondycję, a druga nie.

