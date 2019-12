Sztuczna czy żywa? Jaką choinkę wybrać?

Choinka to jeden z symboli Bożego Narodzenia. Pragniemy, aby była najpiękniejsza, celebrujemy jej wspólne ubieranie z członkami rodziny oraz cieszymy się widokiem pięknie ustrojonego drzewka, pod którym chcemy znaleźć wymarzone prezenty. Zanim to się stanie, warto zastanowić się nad tym, jaką choinkę wybrać, bo wbrew pozorom, nasz wybór ma znaczenie.

Sztuczna czy żywa choinka – jakie drzewko wybrać?

Nie wyobrażamy sobie świąt bez choinki lub jej namiastki w postaci nowoczesnych dekoracji, jednak zwykle mamy spore problemy z wyborem idealnie dopasowanego do naszych indywidualnych potrzeb drzewka. Zanim udamy się do sklepu po choinkę, warto poznać wady i zalety dostępnych rozwiązań. Wybór powinien uwzględniać przede wszystkim troskę o środowisko naturalne, aspekty dekoracyjne i indywidualne potrzeby, bo nie każdy może cieszyć się zapachem świeżej choinki np. ze względu na schorzenia o podłożu alergicznym.

Zalety sztucznej choinki

Sztuczna choinka ma długą historię. Najstarsza, która nadal spełnia swoją funkcję, jest wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa i została zakupiona w 1886 roku. Przez dziesięciolecia sztuczne choinki były oznaką luksusu, a o ich posiadaniu w latach 50.,60, 70. czy 80. tych marzyła każda rodzina. Dziś sztuczne drzewka bożonarodzeniowe przestają być modne i powracamy do tradycji, dekorując domy choinkami żywymi.

Sztuczna choinka ma kilka zalet. Może ona posłużyć przez wiele lat, więc oszczędzamy pieniądze. Sztuczne drzewka uważane są też za mniej problematyczne, bo nie gubią igieł, ale to pozory, bo tanie choinki obsypują się bardzo szybko. Kupując sztuczną choinkę, możemy uniknąć przedświątecznego szału i corocznych, sporych wydatków na duże, piękne, żywe drzewko, za które trzeba czasami zapłacić nawet kilkaset złotych. Jest ona też praktyczna, bo wyniesiona na strych lub do piwnicy bez wcześniejszego zdjęcia ozdób i odpowiednio zabezpieczona przed kurzem pozwoli ograniczyć czas, który poświęcamy na ubieranie drzewka. Wprawdzie takie praktyki nie są często stosowane, jednak niektóre osoby cenią sobie tę opcję.

Wady sztucznej choinki

Sztuczne choinki produkowane są z PCV, czyli materiału, który rozkłada się kilkaset lat i jest wyjątkowo szkodliwy dla środowiska. Kiedyś musimy je wyrzucić, więc trafią na wysypisko, gdzie będą zanieczyszczały środowisko i sprawiały, że do wody, powietrza i gleby będą przenikały szkodliwe substancje chemiczne. Co więcej, sztuczne choinki, choć coraz piękniejsze i bardziej „naturalne”, nie wnoszą do domu prawdziwego, świątecznego klimatu, który zapewnia unoszący się w pomieszczeniach zapach żywicy.

Zalety żywej choinki

Żywa choinka na wiele lat zniknęła z naszych domów. Początkowo związane było to nie tylko z modą na „nowoczesną” wersję świątecznego drzewka, ale także ochroną lasów. Dziś choinki dostępne na rynku pochodzą z plantacji, więc nie uszczuplają naturalnych zasobów leśnych.

Żywa choinka pozwala cieszyć się wyjątkowym zapachem natury i podsyca magię świąt, o ile prawidłowo o nią zadbamy. Choinka cięta nie musi szybko gubić igieł, bo możemy kupić np. wyjątkowo odporną i piękną srebrną jodłę kalifornijską. Kupując bardziej polarny świerk lub inne odmiany jodły, musimy zadbać o prawidłowe ustawienie drzewka z dala od kaloryfera oraz innego źródła ciepła np. kominka, a także zainwestować w stojak z pojemnikiem na wodę.

Dobrym wyborem jest też choinka w doniczce, która odpowiednio podlewana, przetrwa całe święta i będziemy mogli ją później posadzić w ogrodzie albo przenieść na balkon lub taras, gdzie poczeka na kolejne święta, o ile prawidłowo o nią zadbamy. Sadzenie świątecznych choinek w ogrodzie może stać się rodzinną tradycją, a posadzone drzewa będą pamiątką po osobach, których z czasem zacznie brakować przy naszym świątecznym stole.

Wady żywej choinki

Żywe choinki mają swoje wady, które związane są ze złym wyborem drzewka oraz jego nieprawidłową pielęgnacją. Kujące odmiany choinek trudno się przystraja oraz znacznie szybciej gubią one igły. W przypadku żywej choinki problemem może być też żywiczny zapach, który jest drażniący dla niektórych alergików.

Podsumowując, żywa choinka jest przyjazna środowisku naturalnemu i wnosi do domu wyjątkowy, świąteczny klimat, jednak może okazać się dość problematyczna, gdy w naszym domu panuje wysoka temperatura. Sztuczne choinki zaśmiecają środowisko, ale mogą służyć przez wiele lat. Wybór jest trudny, jednak warto przed zakupem zastanowić się nad naszymi indywidualnymi oczekiwaniami i potrzebami. Jest jeszcze jedna opcja – nowoczesna instalacja, zamiast choinki np. tworzące jej kształt na ścianie lampki choinkowe czy konstrukcja z drewnianych listewek – takie choinki stają się coraz bardziej popularne i zyskują wielu zwolenników.

Czytaj także:

Co najbardziej liczy się w skutecznym odchudzaniu? Naukowcy mówią, że tylko tak osiągniesz efekty