Korzyści z aktywności fizycznej dla osób starszych

Globalnie populacje się starzeją. Zazwyczaj poziom aktywności fizycznej spada, a zdrowie pogarsza się z wiekiem. Jednak szacunki wpływu braku aktywności fizycznej na zdrowie populacji często nie koncentrują się szczególnie na osobach starszych. Autorzy nowego przeglądu badań postanowili wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom.

Aktywni fizycznie starsi dorośli odnoszą korzyści z aktywności fizycznej. Odkrycia pochodzą z przeglądu wszystkich opublikowanych przeglądów badań, które oceniały związek między aktywnością fizyczną a zdrowiem dorosłych w wieku 60 lat lub starszych.

Korzyści obejmują zmniejszone ryzyko wczesnego zgonu, raka piersi i prostaty, złamań, nawracających upadków, ograniczeń funkcjonalnych, pogorszenia funkcji poznawczych, demencji, choroby Alzheimera i depresji.

Przegląd, opublikowany w Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports wykazał również, że fizycznie aktywni starsi dorośli doświadczają zdrowszej trajektorii starzenia się, poprawy jakości życia i funkcji poznawczych.

„Badanie to podkreśla korzyści płynące z aktywności fizycznej dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego w starszym wieku. Od pewnego czasu wiemy o korzyściach płynących z aktywności fizycznej dla naszego zdrowia fizycznego; jednak ważne w tych badaniach jest to, że podkreśla ono pojawiające się dowody na pozytywne skutki bycia aktywnym fizycznie na nasze zdrowie psychiczne – w tym depresję, funkcje poznawcze oraz demencję i chorobę Alzheimera” – powiedział główny autor dr Conor Cunningham z Institute of Public Health w Irlandii.

