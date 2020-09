MZ: Prof. Hryniewiecki o kardiologii w Polsce. „Mamy wiele do zrobienia w tym zakresie”

– Będziemy opiniowali proponowane zmiany, albo wskazywali te obszary, które wymagają szybszych działań. Pierwszym obszarem problemów, który wskazujemy, jest powrót do normalności – powiedział prof. Hryniewiecki podczas konferencji MZ. – Pandemia trwa już od ponad pół roku i na razie nie widać perspektyw, żeby w krótkim czasie miała się skończyć.

Pandemia to nie jedyny problem. „Ludzie nadal chorują”

– Musimy pamiętać o tym, że pacjenci chorują w dalszym ciągu na rozmaite choroby, wymagają pomocy i opieki – zaznaczył profesor i dodał, że dostępność do świadczeń, mimo trwającej pandemii, musi powrócić do stanu wcześniejszego. Dlatego, zdaniem specjalisty pomysł na „Recovery Plan” jest „rzeczywiście świetny” i „musi dotyczyć całej medycyny”. Kluczowe jest przywrócenie dostępności do wszystkich obszarów w zakresie ochrony zdrowia. Pacjenci muszą ponadto mieć świadomość, że nie mają powodów do obaw. – Muszą zasięgać porad, leczyć się, ale też muszą powrócić do zasad profilaktycznych.

Zdaniem Hryniewieckiego profilaktyka zawsze była problemem w Polsce. – Teraz musimy o tym przypominać, to jest niesłychanie ważne, zwłaszcza po tych miesiącach [pandemii – red.], kiedy te zasady wydawały się mniej istotne. Mamy ogromne zaległości z ponad pół roku pandemii, musimy te zaległości nadrobić jako system i pracownicy ochrony zdrowia, ale również pacjenci.

Onkologia i kardiologia – obszary szczególnego zainteresowania

Jak powiedział prof. Hryniewiecki, w onkologii „sporo się działo w ostatnich latach i te pozytywne zmiany organizacyjne już w dużej części zostały wprowadzone, a teraz (...) będą rozszerzone”. – Kardiologia dotychczas była mniej zauważana – dodał.

Kardiologia stanowi dzisiaj problematyczny obszar. – W dalszym ciągu w Polsce choroby układu krążenia są na pierwszym miejscu wśród przyczyn zgonów. Jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, jak Europa Zachodnia czy Stany Zjednoczone, gdzie choroby nowotworowe są na pierwszym miejscu, u nas w dalszym ciągu są to choroby układu krążenia: nie tylko serca, ale naczyń mózgowych i obwodowych. Mamy wiele do zrobienia w tym zakresie, a ta różnica, która dzieli nas od krajów wysoko rozwiniętych, krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, to jest przynajmniej 30 procent – poinformował Hryniewiecki.

Specjalista pozytywnie ocenił pomysł Krajowej Sieci Kardiologicznej. – Jednocześnie trwają prace zespołu, który ma przygotować narodowy program chorób układu krążenia. To jest w pewnym stopniu odpowiedź na Narodową Strategię Onkologiczną (...), ale też nawiązanie do programu POLKARD, który przez wiele lat z dużym powodzeniem był w Polsce realizowany.

