Proste badanie, które mało kto wykonuje. Może wykryć śmiertelną chorobę

Próbnik do badania kału

Jesteś po 50-tce? Warto zrobić test na krew utajoną w kale. Były przypadki raka jelita grubego wśród najbliższych? Taki test warto robić co roku. To proste badanie diagnostyczne, które zaleca się do wczesnego wykrywania zmian przednowotworowych oraz w diagnostyce niektórych innych schorzeń, na przykład anemii.