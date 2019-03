Krwiomocz – o czym może świadczyć?

Krwiomocz nie zawsze widoczny jest gołym okiem. Jeżeli pojawia się u nas brązowy lub czerwony mocz z widocznymi skrzepami krwi, problemy z oddawaniem moczu, ból oraz pieczenie to objawy te mogą wskazywać na schorzenia urologiczne.

Czerwony mocz po burakach

Czerwony mocz i kał po spożyciu dużej ilości np. soku z buraków to dość powszechna „dolegliwość” u dzieci i osób dorosłych, która potrafi napędzić niemałego strachu. Jeżeli zauważymy, że nasz mocz zmienił barwę na czerwoną lub różową, a jedliśmy buraki lub piliśmy przygotowany z nich sok, to najczęściej nie ma się czym martwić. Dla pewności warto jednak zawsze skonsultować się z lekarzem, szczególnie gdy problem dotyka małych dzieci i osób starszych oraz towarzyszą mu inne, niepokojące objawy np. gorączka, ból brzucha i ogólne złe samopoczucie.

Czerwony mocz – przyczyny

Krwiomocz może mieć postać makroskopową, czyli zaobserwować wówczas zmianę zabarwienia moczu podczas wizyty w toalecie lub postać mikroskopową – wówczas nie widzimy krwi, a jej obecność mogą ujawnić jedynie badania laboratoryjne.

Przyczyn krwiomoczu może być wiele. Najczęściej są to:

Każda z powyższych chorób może objawiać się zmianą zabarwienia moczu oraz obecnością krwi w moczu, którą ujawniają badania. Warto wiedzieć, że krew w moczu może także oznaczać bakteryjne zakażenia dróg moczowych, które dotykają szczególnie często kobiety -mogą być one powikłaniem nieleczonych infekcji intymnych, wyziębienia okolicy lędźwiowej oraz dolnych partii brzucha. Czasami krwiomocz w postaci mikroskopowej obserwowany jest w ogólnoustrojowych zakażeniach bakteryjnych organizmu np. w przypadku sepsy.

Czerwone zabarwienie moczu obserwowane jest także w niektórych zakażeniach pasożytniczych, które dotykają układu moczowego.

Krwiomocz a uszkodzenia nerek

Krwisty mocz bardzo często pojawia się wskutek urazu mechanicznego. Może być wynikiem uszkodzenia nerki, pęcherza moczowego lub innych narządów układu moczowego np. wskutek wypadku. Warto wiedzieć, że szok pourazowy może spowodować początkowy brak jakichkolwiek dolegliwości np. po upadku z dużej wysokości i skutkować oddaleniem się osoby poszkodowanej z miejsca wypadku; czerwona barwa moczu może także pojawić się na skutek pobicia. Uszkodzenia nerek mogą mieć także związek z długotrwałym przyjmowaniem leków lub suplementów diety w nieodpowiednio dobranych dawkach.

Do uszkodzenia narządów układu moczowego dochodzi także z powodu kamicy nerkowej. Wówczas krwiomocz obserwowany jest równocześnie z kolką nerkową, która świadczy o przemieszczaniu się kamieni nerkowych lub piasku w drogach moczowych. „Poród” kamieni nerkowych jest bardzo bolesny; wyjątkowo duże kamienie o ostrych krawędziach, mogą uszkodzić nerkę lub drogi moczowe, czego objawem jest obecność widocznej gołym okiem krwi i skrzeplin w oddawanym moczu.

Krwiomocz a nowotwory układu rozrodczego i moczowego

Nawracający krwiomocz makroskopowy oraz obecność krwi utajonej w moczu diagnozowana podczas badań laboratoryjnych może mieć podłoże nowotworowe. Dość często nowotworom w obrębie układu moczowego i płciowego nie towarzyszą inne objawy lub są one na tyle niespecyficzne, że możemy je zbagatelizować. Z tego względu każda zmiana zabarwienia moczu wymaga wizyty u lekarza, nawet gdy pojawi się tylko jeden raz. Najlepiej postarać się pobrać próbkę moczu i w ciągu trzech godzin oddać ją do laboratorium. Można też wykonać domowy test, który od razu pokaże, czy mamy do czynienia z obecnością krwi w moczu, czy zmiana zabarwienia moczu jest spowodowana innymi czynnikami.

