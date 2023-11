Wzdęcia mogą być bolesne, ale czy są groźne? Zobacz, kiedy udać się do lekarza

Wzdęcia i gazy to uciążliwy oraz krępujący problem, który najczęściej związany jest ze stosowaniem źle skomponowanej diety. Powstające w nadmiarze gazy jelitowe powodują powiększenie obwodu brzucha i dyskomfort w jamie brzusznej. Co powoduje wzdęcia? Czy istnieje szybki sposób, by się ich pozbyć? Jakie objawy towarzyszące wzdęciom powinny skłonić do wizyty u lekarza? Wyjaśniamy.