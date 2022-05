Psycholodzy apelują do prezydenta. Chodzi o pracę nad ustawą o ich zawodzie

Jak zaznaczają psycholodzy, wprowadzenie ustawy pozwoli na powstanie samorządu zawodowego, co znacznie ułatwi polskim oraz ukraińskim psychologom otrzymywanie prawa do wykonywania zawodu. Jest to ważne ze względu na kryzysową sytuację spowodowaną wojną w Ukrainie – wskazano w petycji.

Środowisko naukowców, psychologów klinicznych, psychologów praktyków zjednoczyło się w petycji poparcia dla projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym złożonego w Sejmie RP. Władze polski oraz psycholodzy stanęli wobec zadania zapewnienia właściwej i skutecznej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy i niosącym im pomoc Polakom – napisali sygnatariusze Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.

Ustawa o zawodzie psychologa z 2001 roku jest „martwym prawem”

Obecne regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu psychologa, a także uznawania kwalifikacji psychologów z Ukrainy są niewystarczające – uważają autorzy petycji. W Polsce nie ma formalnej ścieżki uznawania uprawnień i nadawania prawa do wykonywania zawodu dla psychologów z innych państw. Przyjęcie ustawy pozwoli na powstanie samorządu zawodowego oraz otrzymywanie prawa do wykonywania zawodu zarówno przez polskich, jak i ukraińskich psychologów. Tym samym będzie odpowiedni nadzór merytoryczny nad ich pracą. Psycholodzy uważają, że w kryzysie psychologicznym, związanym z wojną na Ukrainie, kluczowe znaczenie ma skuteczna adaptacja do obecnej sytuacji i efektywne planowanie dalszych działań pomocowych. Wymaga to zapewnienia powszechnego dostępu do polskich psychologów, wspieranych w zespołach przez psychologów z Ukrainy.

„Obecnie obowiązująca ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z 8 czerwca 2001 roku, nie zyskała nigdy przepisów wykonawczych i jest w istocie martwym prawem. Nie powstał też samorząd zawodowy psychologów i nadal nie ma organu, który zweryfikowałby uprawnienia zawodowe psychologów w Polsce i nadawał im prawo do wykonywania zawodu” – napisano w apelu.

