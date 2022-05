„Kac skóry” istnieje naprawdę. Jak sobie z nim radzić?

Brak odpowiedniego nawodnienia, to jedna z najczęstszych przyczyn złej kondycji skóry. Przyczyn może być oczywiście o wiele więcej. Kosmetolodzy wskazują, że nieprzespana noc, duży stres, a nawet jedzenie tłustych czy słodkich potraw mają wpływ na stan skóry.

Kac skóry – twoja skóra potrzebuje pomocy

Czujesz, że twoja skóra jest zaczerwieniona i podrażniona? Zanim sięgniesz po produkty do pielęgnacji, nawodnij skórę od wewnątrz, zwracaj też uwagę na to co jesz i pijesz w ciągu dnia.

Zaraz po przebudzeniu wypij dużą szklankę wody.

Wypij kawę, ale nie przesadzaj z kofeiną.

Ogranicz cukier do 40 gramów dziennie.

Spożywaj pięć porcji warzyw i owoców dziennie.

Zwiększ ilość błonnika w diecie.

Zwiększ w diecie ilość produktów zawierających naturalne przeciwutleniacze.

Staraj się ograniczyć stres, gdyż duże ilości kortyzolu, mogą rozkładać kolagen i elastynę, doprowadzając do powstawania zmarszczek.

Nawilżenie skóry

Jeśli masz problemy z cerą, zrezygnuj na jakiś czas z peelingów i kremów złuszczających naskórek. Twoja skóra potrzebuje przede wszystkim odpowiedniego nawilżenia. Sięgnij więc po dobre kremy, które wzmocnią płaszcz ochronny skóry – doradzają kosmetolodzy. Istotne jest też stosowanie delikatnych środków myjących, np. pianek czy płynów micelarnych wskazanych do pielęgnacji skóry wrażliwej. W kosmetykach trzeba szukać:

kwasu hialuronowego,



mocznika,

ceramidów,

aloesu,

alantoniny,

wody termalnej,

pantenolu,

kwasów tłuszczowych,

witamin A i E.

Olejek różany

Naturalne olejki eteryczne to kosmetyki, które są w stanie znacząco poprawić kondycję skóry. Ale aby tak zadziałały, należy je odpowiednio dobrać. Doskonałe efekty w przypadku przemęczonej, odwodnionej skóry przynosi terapia olejkiem różanym, który łagodzi podrażnienia, przywraca jej elastyczność, regeneruje i działa odmładzająco. Wykorzystywany jest też do leczenia zmian zapalnych skóry i rozjaśniania przebarwień.

Czytaj też:

Wiosenny plan naprawczy dla włosów. 5 kroków urodowego SOS