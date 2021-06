„Biała skóra jest zawsze punktem odniesienia”. Angelina Jolie opowiedziała o rasizmie w medycynie

Kiedy jest się taką matką jak Angelina Jolie i ma się szansę wychowywać międzynarodową gromadkę nastolatków o różnym kolorze skóry, szybko można zwrócić uwagę na kwestie, z których wielu ludzi zupełnie nie zdaje sobie sprawy.

Po tym jak najstarsza córka artystki – szesnastoletnia Zahara Jolie-Pitt musiała być operowana, okazało się, że standardy obowiązujące w opiece medycznej do tej pory są dopasowane niemal wyłącznie do białych pacjentów.

Pochodząca z Etiopii adoptowana córka gwiazdy jest czarna, a po zeszłorocznym pobycie w szpitalu przekonała się nomen omen na własnej skórze, że mimo zaawansowanej wiedzy medycznej w XXI wieku leczenie pacjentów dostosowane jest do potrzeb ludzi, którzy są biali, co często może stanowić zagrożenie życia dla ogromnej liczby chorych nieposiadających jasnej skóry.

Angelina Jolie walczy o uwzględnienie potrzeb osób o czarnej skórze podczas leczenia

W najnowszym wydaniu „TIME Magazine” Angelina Jolie przeprowadziła wywiad z 21-letnim Malone Mukwende, który dopiero studiuje medycynę na St. George's University w Londynie, ale mimo młodego wieku zdążył już podjąć się realizacji szlachetnego projektu mającego na celu zmianę podejścia do leczenia wielu chorób w taki sposób, by uwzględnić potrzeby osób o ciemnej skórze (w tym celu opracował specjalny poradnik medyczny pt. „Mind the Gap”).

Przyszły lekarz zdradził aktorce, że podjął decyzję o tym, by zacząć działać na szerszą skalę w kwestii rasizmu w medycynie, bo w trakcie nauki zawodu wielokrotnie miał okazję przekonać się, że większość podręczników do medycyny dostosowanych jest do potrzeb białych ludzi.

Student zapewnił Angelinę Jolie, że prawie wszystkie obrazy i dane statystyczne, które zostały mu udostępnione na studiach, były oparte na badaniach przeprowadzonych na pacjentach o białym kolorze skóry.

Zdaniem Malone Mukwende taka luka w wiedzy medycznej może być śmiertelnie niebezpieczna i często naraża osoby czarnoskóre na zupełnie błędną diagnozę i zbędne cierpienie, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do ich zgonu.

Mamy XXI wiek, a punktem odniesienia w medycynie jest... biała skóra

Angelina Jolie podczas wywiadu z przyszłym czarnoskórym lekarzem zdobyła się na osobiste wyznanie. Aktorka powiedziała, że:

„Mam dzieci z różnych stron świata i wiem, że kiedy wszystkie z nich miały wysypkę, to wykwity wyglądały zupełnie inaczej w zależności od ich koloru skóry. Za każdym razem, kiedy spoglądałam na ich karty medyczne, to punktem odniesienia była zawsze biała skóra. Niedawno moja córka Zahara, którą adoptowałam z Etiopii, przeszła operację. Po zabiegu pielęgniarka kazała mi zadzwonić, jeśli jej skóra... zaróżowieje” – zdradziła Angelina.

Medycyna przez pryzmat koloru skóry – standardem nadal są potrzeby białych ludzi

Malone Mukwende zapewnił aktorkę, że „w ten sposób uczy się współczesnej medycyny”. Choć według niego w zawodzie lekarza obowiązuje specyficzny sposób mówienia o chorobach, a uprawianie tej profesji wymaga etyki i dużej dozy kultury podczas rozmawiania z pacjentami, to jednak standardy ustanowione w medycynie od początku wykluczały odrębność związaną z różnymi kolorami skóry pacjentów.

Utrwalane przez lata zasady tak bardzo utkwiły w świadomości większości personelu medycznego, że wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że nieświadomie ignoruje potrzeby niektórych grup ludności.

Co gorsze, w ten sposób myślą nawet czarni ludzie, którzy objawy większości chorób rozpoznają poprzez pryzmat dostosowany do tych, którzy są biali – wszak to oni do dziś stanowią główne źródło odniesienia w podręcznikach medycznych.

