Jesteś kobietą? Poznaj te fakty na temat serca. Mogą uratować ci życie

Z badań prowadzonych przez National Heart Lung and Blood Institute wynika, że choroby sercowo-naczyniowe są najczęstszą przyczyną zgonów kobiet. Są one aż siedmiokrotnie bardziej śmiertelne niż rak piersi, którego tak bardzo obawiają się kobiety. Jednak tylko 44 proc. kobiet ma świadomość tego faktu – wskazują naukowcy.

Choroby sercowo-naczyniowe: czynniki ryzyka

Do podstawowych czynników zwiększających ryzyko chorób sercowo-naczyniowych zalicza się:

palenie tytoniu,

brak ruchu,

złe odżywianie,

stres,

przyjmowanie środków antykoncepcyjnych.

Z najnowszych badań wynika, że u koło 90 procent kobiet występuje co najmniej jeden z wymienionych czynników ryzyka. Lekarze przestrzegają jednak, że choroby serca mogą wystąpić również u tych pań, które ich nie mają. Dlatego tak ważne jest robienie badań przesiewowych w kierunku chorób sercowo- naczyniowych. Okazuje się, że prawie połowa zgłaszających się na badania dwudziestolatków ma już w części zatkane tętnice, co może doprowadzić do rozwinięcia się u nich miażdżycy.

Objawy zawału serca u kobiet są inne niż u mężczyzn

Uważa się, że ból w klatce piersiowej i duszność są jednymi z najczęstszych objawów zawału serca. Eksperci wskazują jednak, że objawy zawału serca mogą się różnić w zależności od wieku, profilu zdrowotnego, a nawet płci. Mężczyźni odczuwają zazwyczaj ból lub ucisk w klatce piersiowej, który promieniuje w kierunku lewego ramienia, pleców, szyi, szczęki lub żołądka. Występuje przy tym nieregularne bicie serca, zawroty głowy oraz zimne poty. U kobiet natomiast zawał może zwiastować zmęczenie trwające kilka dni, zaburzenia snu, zawroty głowy, duszność, niestrawność. Charakterystycznymi objawami są również: ból i ucisk w klatce piersiowej, ból górnej części pleców, ramion, a nawet gardła czy szczęki.

Wpływ ciąży na rozwój chorób naczyniowo-sercowych

Około 20 proc. kobiet w ciąży ma problemy zdrowotne. Zagrożenie dla rozwoju chorób sercowo-naczyniowych stanowią zwłaszcza:

wysokie ciśnienie krwi,

cukrzyca ciążowa,

stan przedrzucawkowy.

