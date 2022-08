Czwarta dawka szczepionki przeciw COVID-19? Minister daje światełko nadziei

Czwarta dawka szczepionki przeciwko COVID-19 dostępna będzie dla „szerszej populacji” – zapowiedział na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Co to oznacza? Prawdopodobnie będą mogły ją przyjmować osoby od 18 roku życia. Przypomnijmy, że obecnie czwarta dawka szczepionki dostępna była dla grup 60+ i 12+ z obniżoną odpornością. Dotychczas zarejestrowało się na nią 300 tys. osób. MZ taki wynik uważa za dobry, w związku z tym rozważa rozszerzenie dostępności do szczepionki.

Czwarta dawka szczepionki przeciw COVID-19

Osobom po dawce dodatkowej, jako szczepienie przypominające, MZ zaleca szczepionkę mRNA Pfizer-BioNTech lub Moderna. Lekarz może w indywidualnych, wyjątkowych wypadkach zalecić podanie osobie dorosłej szczepionki Johnson&Johnson. Po przyjęciu dawki przypominającej dostaje się Unijny Certyfikat COVID, który będzie ważny przez 270 dni.

Umówić się na szczepienie można:

poprzez aplikację mojeIKP: Dowiedz się jak ściągnąć aplikację mojeIKP na telefon

dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989

kontaktując się z wybranym punktem szczepień Znajdź punkt szczepień

wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie

poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl (w przypadku osób dorosłych).

Przed szczepieniem należy wypełnić kwestionariusz badania przesiewowego. Można to zrobić online lub ściągnąć ze strony, wypełnić i przynieść ze sobą. Jeśli zapomnisz o kwestionariuszu, dostaniesz go w punkcie szczepień.

