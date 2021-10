Nową mutację koronawirusa odkryto u 11-letniego chłopca. Co wiemy o AY4.2?

W Europie AY4.2 po raz pierwszy pojawiła się w Wielkiej Brytanii, gdzie dzienna liczba zakażeń obecnie utrzymuje się na poziomie około 50 tys. Około 6 proc. infekcji dotyczy właśnie tej mutacji koronawirusa.

Choć nadal brakuje dowodów na to, że najnowsza odmiana wariantu Delta łatwiej się rozprzestrzenia, to nie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale i w innych krajach niepokojąco wzrasta liczba nowych infekcji SARS-CoV-2.

AY4.2 – nowa odmiana wariantu Delta częściej atakuje dzieci i młodych ludzi

Wcześniej wszystkie pojedyncze przypadki zakażeń wariantem Delta AY4.2 od kwietnia 2020 roku zdarzały się głównie w Stanach Zjednoczonych. Teraz podobną infekcję potwierdzono także w Izraelu.

Podczas rutynowej kontroli na lotnisku Ben-Guriona w Tel-Avivie testy na obecność koronawirusa dały pozytywny wynik, który wskazywał dodatkowo na to, że doszło do zakażenia najnowszą mutacją wywołującą COVID-19.

Koronawirus – objawy zakażenia wariantem Delta AY4.2

Prof. Francois Balloux z Instytutu Genetyki University College London potwierdza, że AY4.2 ma dwie mutacje kolców, które zidentyfikowano w dwóch innych wariantach Delta początkowo uznawanych za wysoce zakaźne i łatwiej rozprzestrzeniające się wśród dzieci oraz młodych ludzi (szacuje się, że mogą być nawet 2,5 razy bardziej narażeni na infekcję niż pozostali). Najczęściej zgłaszane objawy w tym przypadku to:

ból głowy,

ból gardła,

katar,

gorączka,

dodatkowo: wysypki,

rozstrój żołądka,

suchość w ustach,

mdłości i wymioty,

biegunka,

zaczerwienione oczy,

utrata apetytu,

kaszel (nieco rzadziej niż przy zakażeniach innymi wariantami).

Wysokie ryzyko zakażenia wariantem Delta AY4.2 dotyczy przede wszystkim osób, które do tej pory nie zaszczepiły się przeciwko COVID-19 i nie były wcześniej zakażone koronawirusem. Infekcja może grozić także tym, którzy przeszli zakażenie SARS-CoV-2 oraz osobom, które zdążyły dotąd przyjąć tylko jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19.

Utrata węchu i smaku



Jednym z kluczowych symptomów odróżniających COVID-19 od innych chorób może być ansomia (czyli utrata zmysłu powonienia) lub ageuzja (utrata smaku). Według naukowców z Norwich Medical School na Uniwersytecie Wschodniej Anglii, którzy przeprowadzili badania na 30 pacjentach po to, by wykazać różnice pomiędzy popularnymi jesiennymi infekcjami a COVID-19, w przypadku przeziębienia lub grypy problemem najczęściej jest zatkany nos i infekcje górnych dróg oddechowych, ale nadal można odczuwać smaki i zapachy – zakażenie koronawirusem może zaś w niektórych przypadkach całkowicie blokować zdolność do tego, by nasze zmysły działały prawidłowo.



Warto jednak zdawać sobie sprawę, że można być zakażonym koronawirusem nawet wtedy, jeśli nie mamy żadnych objawów, a zarówno nasze powonienie, jak i zmysł smaku funkcjonują tak, jak wcześniej.



Katar



Według naukowców z King's College London, którzy analizowali objawy zgłaszane przez pacjentów zarejestrowanych za pomocą specjalnych aplikacji, w 2021 roku większość z ponad 20 symptomów wskazujących na COVID-19 wykazywała podobieństwo do zwykłego przeziębienia, ale podczas trzeciej fali nieżyt nosa częściej wskazywał na zakażenie koronawirusem niż podczas dwóch poprzednich etapów pandemii. Wiele osób myliło też ten objaw z alergią – w takich przypadkach warto wykonać testy diagnostyczne sprawdzające obecność SARS-CoV-2.



Rodzaj kaszlu



Kaszel z ropną wydzieliną może wskazywać na zwykłe przeziębienie. W przypadku zakażenia koronawirusem częściej zaś rozwijają się typowe objawy grypopodobne. Jeśli pojawiają się u nas objawy zapalenia zatok – np. uczucie ciężkości w głowie i wodnisty śluz – to możemy mieć zarówno grypę, jak i COVID-19. W takich sytuacjach diagnozę mogą ułatwić testy na obecność SARS-CoV-2.



Okres inkubacji



Jeśli zarazimy się grypą, to pierwsze objawy mogą wystąpić nieco szybciej od momentu infekcji w porównaniu do zakażenia koronawirusem.

Zakłada się, że objawy grypy mogą pojawić się do 4 dni od infekcji, a przy COVID-19 okres ten w niektórych przypadkach może być trochę dłuższy – zwykle wynosi około 5 dni, ale może zdarzyć się, że symptomy wystąpią po dwóch dniach lub nawet... dwóch tygodniach od zakażenia.



Wiek pacjenta



Przyjmuje się, że dzieci rzadziej chorują na COVID-19 niż dorośli lub osoby cierpiące na przewlekłe choroby. Coraz częściej na całym świecie dochodzi jednak do powikłań po zakażeniu koronawirusem u najmłodszych pacjentów (z którego ich rodzice mogli nawet nie zdawać sobie sprawy) i rozwoju tzw. pediatrycznego zespołu pocovidowego zwanego PIMS (przypominającego symptomy rzadkiej choroby Kawasakiego i powodującego wiele nieswoistych objawów, m.in. tzw. covidowe palce, w przypadku których dochodzi do wysypek skórnych na palcach dłoni i stóp.Czytaj też:

