Rak endometrium. Co każda kobieta powinna wiedzieć o tej chorobie?

Rak endometrium (trzonu macicy) jest najczęstszym nowotworem dróg rodnych u kobiet. Zachorować można w każdym wieku, ale – jak to bywa w przypadku wszystkich nowotworów – ryzyko wzrasta w wieku mocno dojrzałym. Najczęściej rak endometrium to choroba kobiet w wieku 55-70 lat. To kobiety, które już mają za sobą menopauzę.

Objawy raka endometrium

Kobiety po menopauzie nie powinny bagatelizować jakiegokolwiek krwawienia z dróg rodnych. Taka „miesiączka” powinna skłonić do natychmiastowej wizyty u ginekologa – może być objawem rozwijającego się właśnie raka endometrium. Nie należy też czekać z szukaniem pomocy, kiedy po menopauzie pojawią się plamienia czy ropne upławy z dróg rodnych. Także w takiej sytuacji należy w pierwszej kolejności wykluczyć bądź potwierdzić raka endometrium.

– To rak łatwo rozpoznawalny – mówi prof. Radosław Mądry, kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. – Na dodatek dobrze rokujący, jeśli zostanie wcześnie wykryty.

10-15 proc. wszystkich raków endometrium stanowią te rozpoznane przed menopauzą. Wówczas podstawowym objawem raka endometrium są niewiązane z cyklem menstruacyjnym) krwawienia z dróg rodnych lub nadmierne regularne krwawienia bez uzyskania poprawy po leczeniu hormonalnym, szczególnie u kobiet z otyłością. Należy zwracać też uwagę na cykle bezowulacyjne.

Dlaczego u kobiet z otyłością? Bo to ta choroba, a także cukrzyca i nadciśnienie, są istotnymi czynnikami rozwoju raka endometrium. Ekspert informuje, że szacunki mówią, iż nawet 40 proc. raków trzonu macicy związanych jest z nadmiernym BMI.

Drugą grupą, szczególnie narażoną na tę chorobę, są kobiety z wrodzoną mutacją genetyczną – zespołem Lyncha. Predysponuje on także do rozwoju raka jelita grubego. Stąd, jeśli wśród bliskich krewnych zdarzały się zachorowania na te typy nowotworów, warto porozmawiać na ten temat ze swoim lekarzem i nie bagatelizować badań profilaktycznych.

Inne czynniki ryzyka wczesne wystąpienie miesiączki lub późna menopauza, niepłodność (szczególnie na podłożu policystycznych jajników), bezdzietność oraz przyjmowanie jednoskładnikowej terapii hormonalnej.

Diagnostyka raka endometrium

Badanie ginekologiczne

USG przezpochwowe

Biopsja endometrium

Badanie histopatologiczne pobranych tkanek.

W celu oceny stanu pacjentki wykonuje się także dodatkowe badania, takie jak na przykład zdjęcie RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej itp.

Coraz więcej kobiet choruje, coraz więcej umiera

Pomimo tego, że raka endometrium relatywnie łatwo wykryć, coraz więcej kobiet z jego powodu umiera. W ciągu kilku lat zanotowano 10 punktów procentowych wzrostu śmiertelności w tej chorobie. – Niepokoi trend wzrostowy umieralności z tego powodu – mówi prof. Joanna Didkowska kierująca działem epidemiologii nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie. Dodaje, że nie są znane przyczyny tego zjawiska. – Może trzeba sprawdzić, jak te kobiety są leczone? – zastanawia się ekspertka.

Prof. Mądry spekuluje, że być może szwankuje diagnostyka – takim niebezpiecznym punktem być może są badania histopatologiczne. Być może stopień zaawansowania choroby jest błędnie kwalifikowany jako pierwsze i drugie stadium. Jego zdaniem należy też zwrócić uwagę na to, by decyzję o tzw. leczeniu uzupełniającym (po zabiegu chirurgicznym) podejmował wielospecjalistyczny zespół lekarski – w ten sposób szansa na wybór najlepszej opcji terapeutycznej jest bardzo wysoka.

