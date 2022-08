Brązowe upławy – o czym świadczą i czy wymagają konsultacji z ginekologiem

Prawidłowa wydzielina z pochwy ma zazwyczaj kolor kremowy, biały lub żółty. Zmiany w zabarwieniu śluzu związane są m.in. ze zmianami hormonalnymi, które zachodzą w cyklu miesiączkowym. W okresie owulacji możemy zaobserwować charakterystyczny, bezbarwny, śliski śluz, który jest wskazówką, że kobieta jajeczkuje. Nie należy mylić fizjologicznej wydzieliny z pochwy z upławami, które są stanem patologicznym, wskazując na różne schorzenia. Termin „upławy” bywa jednak często używanym potocznie nie tylko w przypadku wydzieliny wskazującej np. na zakażenie bakteryjne lub grzybicze, ale także fizjologicznej wydzieliny z pochwy.

Upławy a prawidłowa wydzielina z pochwy

Z upławami mamy do czynienia wówczas, gdy ilość, konsystencja, kolor lub zapach wydzieliny z pochwy nagle się zmieniają. Upławom mogą towarzyszyć także dodatkowe objawy np. ból podbrzusza, pieczenie i swędzenie sromu, ból i pieczenie podczas oddawania moczu, częste oddawanie moczu oraz ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Naturalna wydzielina z pochwy jest objawem fizjologicznym. Pełni ona ważną funkcję ochronną oraz wskazuje na zmiany zachodzące w cyklu miesiączkowym. Jeżeli zauważymy zmienioną konsystencję, inny niż zwykle kolor lub pojawia się nieprzyjemny zapach wydzieliny z pochwy, to należy zasięgnąć porady lekarza!

O czym świadczą brązowe upławy z pochwy?

Odpowiedzi na to pytanie może udzielić lekarz ginekolog, do którego niezwłocznie udamy się po zaobserwowaniu nietypowej wydzieliny z pochwy, nawet jeżeli nie towarzyszą jej dodatkowe objawy. Warto jednak poznać możliwe przyczyny pojawienia się brązowych, pienistych, szarych, a także różowych upławów. Wiedząc, z jaką chorobą możemy mieć do czynienia, powinniśmy jak najszybciej umówić się na wizytę lekarską. Ginekolog po przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego oraz wykonaniu niezbędnych badań postawi właściwą diagnozę. W przypadku upławów lub innych dolegliwości ze strony układu rozrodczego nie należy „leczyć się” domowymi sposobami, bo dokuczające nam objawy mogą wskazywać na początkowe stadium poważnej choroby np. raka macicy. Dość często upławy o różnym kolorze wskazują na choroby przenoszone drogą płciową.

Rodzaje upławów z pochwy

Upławy mogą mieć różny kolor, konsystencję oraz zapach, a także mogą pojawić się na różnych etapach cyklu menstruacyjnego. Nierzadko upławy pojawiają się także w ciąży, wskazując na infekcje intymne, do których zaliczamy zakażenia pochwy o podłożu grzybiczym, bakteryjnym lub mieszanym.

Wyróżniamy kilka rodzajów często pojawiających się u kobiet w różnym wieku upławów. To np.

brązowe upławy, nazywane także upławami brunatnymi lub krwistymi – pojawiają się na różnych etapach cyklu menstruacyjnego, najczęściej oznaczając zaburzenia hormonalne, krwawienie z dróg rodnych, a także mogą wskazywać na poważne choroby układu rozrodczego;

szara wydzielina (szare upławy) o nieprzyjemnym, rybim zapachu wskazują na waginozę bakteryjną, czyli wymagające specjalistycznego leczenia zakażenie pochwy;

białe upławy, przypominające swoim wyglądem twarożek to jeden z objawów zakażenia grzybiczego pochwy;

zielona wydzielina z pochwy lub żółto-zielona wydzielina, która może swoim wyglądem przypominać pianę, jest jednym z objawów rzęsistkowicy, która jest groźną chorobą weneryczną;

ropne upławy, które są jednym z objawów chorób przenoszonych drogą płciową, wskazując na chlamydiozę, czyli zakażenie o podłożu bakteryjnym.

Czasami mogą pojawić się również różowe upławy, które wskazują na krwawienia w obrębie dróg rodnych. Śluz z domieszką krwi może zwiastować nadejście okresu, występować tuż po zakończeniu miesiączki, a także wskazywać na okres płodności, który związany jest z uwolnieniem komórki jajowej z pęcherzyka Graffa. U 30% kobiet różowe upławy lub brązowe upławy w terminie spodziewanej miesiączki świadczą o ciąży.

Brązowe upławy przed okresem

Brązowe upławy, brunatne upławy, krwiste upławy tuż przed okresem pojawiają się zazwyczaj u kobiet, u których występują zaburzenia miesiączkowania, wskazując np. na niewydolność ciałka żółtego. Niewydolność ciałka żółtego jest jednym z zaburzeń hormonalnych i związana jest z niedostateczną lub zbyt krótką produkcją progesteronu. Na niskie stężenie progesteronu mogą również wskazywać brązowe plamienia po okresie.

Pojawiające się przed okresem brunatne upławy mogą również wskazywać na plamienie implantacyjne, które u około 30% kobiet pojawia się na samym początku ciąży. Wówczas możemy sądzić, że mamy skąpą miesiączkę, jednak krew miesiączkowa na czerwony, a nie brązowy kolor. Co więcej, krwawienie implantacyjne najczęściej trwa bardzo krótko i nie towarzyszy mu ból menstruacyjny, a jedynie delikatne, ledwo wyczuwalne skurcze macicy. Na skutek implantacji rzadko pojawiają się obfite upławy i brunatne plamienia, które trwają dłużej niż 1-3 dni.

Brązowe upławy po okresie

Po okresie brązowe upławy także mogą wskazywać na zaburzenia w wydzielaniu progesteronu. Jeżeli brązowa wydzielina z pochwy pojawia się na dzień lub dwa po krwawieniu menstruacyjnym, to mogą być to resztki złuszczającej się śluzówki macicy. Brązowe upławy pojawiają się również po stosunku, świadcząc o krwawieniu z dróg rodnych np. na skutek mechanicznego uszkodzenia błony śluzowej, do którego dość często może dochodzić u kobiet w okresie menopauzy, co ma związek z suchością pochwy. W okresie okołomenopauzalnym brązowe upławy, pojawiające się zamiast okresu, mogą wskazywać na stopniowe wygasanie czynności jajników, jednak są także jednym z objawów poważnych chorób.

Krwiste upławy oraz ciemna wydzielina z pochwy na każdym etapie cyklu np. po stosunku, powinny być skonsultowane z lekarzem. Brązowe upławy po okresie mogą powodować np. nadżerka szyjki macicy, mięśniaki podśluzowkowe, polipy endometrialne, a także choroby przenoszone drogą płciową i nieleczone zakażenia miejsc intymnych.

Większość schorzeń w obrębie układu rozrodczego kobiet przebiega z objawami towarzyszącymi np. bólem podbrzusza i bólem krzyża, jednak w przypadku niektórych chorób np. raka endometrium przez długi czas nie występują charakterystyczne objawy.

Podsumowanie

Brązowy śluz z pochwy może wskazywać na schorzenia w obrębie dróg rodnych, jednak bywa także objawem, który związany jest z fizjologicznymi zmianami w organizmie kobiety. Czasami jest pierwszym objawem ciąży – wówczas ciemne upławy pojawiają się w okolicy terminu miesiączki i nie towarzyszą im inne dolegliwości np. silny ból brzucha, mdłości, rozdrażnienie. Brązowe upławy lub śluz z niewielką domieszką krwi to także jeden z objawów owulacji.

Niestety, ciemne upławy mogą wskazywać także na patologiczne zmiany, które zachodzą w organizmie kobiety np. zmiany nowotworowe. Z tego względu zawsze po zaobserwowaniu zmiany w ilości, kolorze i konsystencji wydzieliny z pochwy trzeba zgłosić się do lekarza ginekologa.

Ważne! Każde plamienie w ciąży oraz nieprawidłowe upławy w ciąży również wymagają natychmiastowej konsultacji lekarskiej.

