Przedstawiciel handlowy w branży medycznej – jak nim zostać i czym się zajmuje?

Kim jest przedstawiciel medyczny?

Przedstawiciel handlowy w branży medycznej reprezentuje firmę, która np. produkuje sprzęt medyczny czy też leki, dlatego często nazywa się go po prostu przedstawicielem medycznym lub farmaceutycznym. Jego zadaniem jest między innymi spotykanie się z pracownikami szpitali bądź aptek i oferowanie im danych produktów. Musi więc nie tylko znać techniki sprzedażowe, ale także mieć specjalistyczną wiedzę. Przedstawiciel medyczny informuje także lekarzy lub farmaceutów o nowym leku wyprodukowanym przez przedsiębiorstwo, dla którego pracuje i zaprasza ich do udziału w sympozjum czy konferencji naukowej poświęconej jego działaniu.

Czym zajmuje się przedstawiciel w branży medycznej?

Na czym polega jego praca? Przedstawiciel handlowy w branży medycznej zajmuje się pozyskiwaniem nowych klientów. W tym celu uważnie śledzi zmieniający się rynek i kontaktuje (najpierw telefonicznie lub mailowo) z placówkami medycznymi. Opracowuje harmonogram spotkań i jeździ prezentować produkty lub usługi firmy, w której pracuje. Jego celem jest oczywiście sprzedaż i nawiązanie długotrwałej relacji z danym podmiotem.

Obowiązki przedstawiciela medycznego

Zakres obowiązków przedstawiciela handlowego w branży medycznej jest bardzo szeroki. Do jego najważniejszych zadań należą jednak:

spotkania biznesowe ze specjalistami z branży medycznej (np. farmaceutami, lekarzami, dyrektorami klinik i przychodni);

(np. farmaceutami, lekarzami, dyrektorami klinik i przychodni); pozyskiwanie nowych klientów i podtrzymywanie relacji z już pozyskanymi poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy;

i podtrzymywanie relacji z już pozyskanymi poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy; przygotowywanie prezentacji produktów lub usług medycznych;

produktów lub usług medycznych; udział w kongresach medycznych, targach i konferencjach;

sporządzanie raportów i analiz sprzedażowych;

sprzedaż produktów lub usług medycznych;

produktów lub usług medycznych; prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych;

kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa;

monitorowanie rynku medycznego oraz śledzenie działań konkurencji

współpraca z pozostałymi działami firmy.

Jak zostać przedstawicielem w branży medycznej?

Aby zostać przedstawicielem handlowym w branży medycznej, trzeba mieć wykształcenie wyższe – najlepiej medyczne, choć nie jest to warunek konieczny (więcej na ten temat piszemy w następnym akapicie). Oprócz tego wymagana jest znajomość języków obcych, zwłaszcza gdy firma, do której aplikujemy, współpracuje z klientami z zagranicy. Konieczna jest także znajomość pakietu MS Office, umiejętność obsługi komputera oraz posiadanie prawa jazdy. Bez tego ostatniego ani rusz – przedstawiciel medyczny obsługuje zazwyczaj konkretny region (może to być nawet całe województwo), dlatego musi być osobą mobilną, aby móc swobodnie spotykać się z klientami.

Czy potrzebne jest wykształcenie medyczne?

Analizując oferty pracy dla przedstawicieli handlowych w branży medycznej, wyraźnie widać, że pracodawcy najczęściej szukają osób po farmacji, studiach medycznych, chemicznych lub związanych np. z biologią. Niekiedy wyższe wykształcenie kierunkowe jest dla nich niezbędne – i nic dziwnego. Zagadnienia z branży medycznej nie są łatwe do opanowania dla wszystkich, a dobry przedstawiciel powinien wiedzieć, o czym mówi, a w razie dodatkowych pytań musi umieć na nie odpowiedzieć. Poza tym będzie spotykał się z osobami, które mają wykształcenie medyczne, więc jeśli chce rozmawiać z nimi, jak równy z równym, musi reprezentować odpowiedni poziom. Czy to znaczy, że absolwent innych kierunków nie ma szans znaleźć pracy w tym zawodzie? Oczywiście nie. Wiele firm oferuje szkolenia wstępne. Poza tym wszystko zależy tak naprawdę od tego, czym dokładnie przedstawiciel medyczny ma handlować.

Predyspozycje do pracy w zawodzie

Kandydat na przedstawiciela handlowego w branży medycznej powinien być osobą otwartą, a nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z drugim człowiekiem musi przychodzić mu z dużą łatwością. Kluczowe jest także pozytywne nastawienie, wysoka kultura osobista i dobra prezencja. W zawodzie tym liczy się również rzetelność, odporność na stres, wiarygodność, samodzielność i sumienność oraz odpowiednia organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem. W cenie są osoby z doświadczeniem w handlu, umiejętnościami negocjacyjnymi i znajomością technik perswazji. Istotne jest także nastawienie na cel i dotrzymywanie terminów.

Ile zarabia przedstawiciel medyczny?

Zarobki przedstawiciela medycznego zależą od jego wykształcenia, stażu pracy, wielkości firmy, w której pracuje i jej lokalizacji. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana zarobków tych specjalistów wynosi 7 680 zł brutto miesięcznie, co w przeliczeniu na kwotę netto (czyli „na rękę”) daje 5 504 zł. Okazuje się jednak, że 25% ankietowanych zarabia mniej. Ich pensje plasują się bowiem poniżej 4 319 zł netto miesięcznie. Co prawda, tyle samo badanych deklaruje, że ich zarobki są wyższe i wynoszą powyżej 6 734 zł netto miesięcznie.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym przedstawiciele w branży medycznej mogą liczyć na różnego rodzaju benefity pozapłacowe. Należą do nich między innymi samochód osobowy, telefon komórkowy i komputer przenośny do użytku prywatnego.

Oferty pracy dla przedstawiciela w branży handlowej – gdzie ich szukać?

Większość ofert pracy dla przedstawicieli w branży medycznej znajduje się oczywiście w Internecie. Dobrym miejscem do poszukiwania zatrudnienia jest portal GoWork.pl, współpracujący z pracodawcami z całego kraju, jak i oferujący pracę za granicą. Serwis GoWork posiada wyszukiwarkę, która poprzez możliwość filtrowania ogłoszeń ułatwia odnalezienie tylko takich, które spełniają interesujące użytkownika kryteria. Mowa o wyborze:

stanowiska,

lokalizacji,

typu umowy,

rodzaju etatu,

wynagrodzenia.

Poza tym, portal posiada także kilka innych praktycznych funkcji. Jedną z nich jest możliwość oceny danej firmy przez jej byłych lub obecnych pracowników. Przy każdym zamieszczonym ogłoszeniu widnieje bowiem odnośnik do opinii o pracodawcy. Dzięki tej opcji można sprawdzić między innymi to, czy dany pracodawca dotrzymuje warunków zatrudnienia opisanych w ogłoszeniu. Kolejnym udogodnieniem dla użytkowników serwisu są powiadomienia o każdej nowej pojawiającej się na stronie ofercie pracy. Wystarczy zapisać się do newslettera i wybrać interesujący kandydata region.

Pracy jako przedstawiciel handlowy w branży medycznej można również szukać w lokalnym urzędzie pracy, prasie lub mediach społecznościowych, na przykład w serwisie LinkedIn.

Czy zawód przedstawiciela handlowego w branży medycznej jest opłacalny?

Każda praca ma swoje plusy i minusy. Jednak, analizując wszystkie aspekty zawodu przedstawiciela handlowego w branży medycznej, śmiało można powiedzieć, że jest to zajęcie opłacalne i takie, które ma więcej zalet niż wad. Tym, co niewątpliwie zachęca do rozpoczęcia kariery na tym stanowisku, jest atrakcyjne wynagrodzenie, często z systemem premiowym. W tym wypadku premie są uzależnione od wyników sprzedaży, dlatego skuteczny handlowiec może zarabiać naprawdę duże pieniądze. Do tego dochodzą wspomniane wcześniej benefity pozapłacowe. Poza tym praca przedstawiciela medycznego jest ciekawa, pełna wyzwań i daje dużo satysfakcji. Podróże, poznawanie nowych ludzi, udział w konferencjach – wszystko to sprawia, że nie można mówić o monotonii na tym stanowisku. Oczywiście, zawód handlowca jest także odpowiedzialny, a niekiedy bywa stresujący. Dużo czasu spędza się w trasie, zawsze trzeba zachować profesjonalizm – nawet gdy ktoś wyprowadza nas z równowagi – i być elastycznym. Jednak każda praca stawia przed pracownikiem jakieś wyzwania. To, czy jesteśmy gotowi im sprostać, jest kwestią indywidualną.

Czytaj też:

Czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka w medycynie? Prof. Moniuszko: „Brakuje ekspertów”