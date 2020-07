12 znaków odwodnienia, których nigdy nie można ignorować

Od lat wielu dietetyków, lekarzy, a nawet fizjologów głosi, jak ważne jest spożywanie co najmniej ośmiu szklanek wody dziennie. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, woda zawiera zero kalorii. Już sam ten fakt sprawia, że ​​jest to idealny napój dla tych, którzy próbują schudnąć lub chcą utrzymać zdrową wagę. Po drugie, picie dużej ilości wody pomaga wypłukać toksyny, które w przeciwnym razie niekorzystnie wpływałyby na układ odpornościowy. A z kolei mogą prowadzić do niezliczonych problemów zdrowotnych.

Co to jest odwodnienie?

Odwodnienie odnosi się do stanu, w którym organizm traci więcej płynów, niż wchłania. Kiedy to nastąpi, zmienia się równowaga sodu i innych elektrolitów w organizmie. Biorąc pod uwagę, że ponad dwie trzecie ludzkiego ciała składa się z wody, nawet niewielkie zakłócenie, jeśli chodzi o delikatną równowagę tych minerałów, może negatywnie wpłynąć na jego funkcjonowanie.

Oznaki odwodnienia

Wiele osób ignoruje typowe oznaki odwodnienia, wierząc, że objawy, które odczuwają, ostatecznie ustąpią. W rezultacie wiele z tych samych osób jest tak poważnie odwodnionych, że muszą być hospitalizowani. Typowe objawy odwodnienia, któremu może towarzyszyć pragnienie lub nie, obejmują:

Łagodne do umiarkowanych oznaki odwodnienia

Rzadkie oddawanie moczu

Spadek produkcji śliny

Bóle głowy

Skurcze mięśni

Skóra, która jest zawsze sucha

Poważne oznaki odwodnienia

Ciemny mocz

Zawroty głowy

Szybkie bicie serca

Szybkie oddychanie

Ekstremalne zmęczenie

Półomdlenia

Podkrążone oczy

