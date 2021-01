Oto oznaki ukrytego stanu zapalnego w twoim organizmie. Nie lekceważ ich

Kogo dotyka stan zapalny?

Zapalenie jest źródłem wszystkich chorób. Możesz nawet nie widzieć stanu zapalnego, ale on [prawdopodobnie już jest w twoim organizmie, zwłaszcza jeśli nie odżywiasz się odpowiednio lub nie ćwiczysz regularnie. Dzieje się tak, ponieważ stan zapalny jest w rzeczywistości naturalną reakcją organizmu na stres – dietetyczny, fizyczny, środowiskowy, czy nawet emocjonalny.

A kiedy w twoim ciele zaczyna się stan zapalny, naraża cię on na wszystkie złe konsekwencje, od przyrostu masy ciała, migreny, alergii, przeziębień i gryp po bardziej poważne choroby, takie jak dna, choroby serca, udar, cukrzyca, choroba Alzheimera i rak.

Nawet najzdrowszy z nas będzie miał jakiś rodzaj zapalenia - jeśli żyjesz w dzisiejszym szybko zmieniającym się, pełnym toksyn świecie, masz stan zapalny. Prawdziwe pytanie brzmi: co planujesz z tym zrobić?

Gdzie zaczyna się stan zapalny?

Czy byłbyś zaskoczony, gdybyś dowiedział się, że większość stanów zapalnych faktycznie ma swój początek w jelitach?

Ludzie zwykle bagatelizują układ pokarmowy jako źródło chorób, ale warto przyjrzeć się jego pracy, gdy weźmiemy pod uwagę, że w naszych jelitach znajduje się około 70 procent naszego układu odpornościowego i 80 procent lub więcej naszych komórek immunoglobuliny A (IgA). A są to komórki odpornościowe.

Ma to jeszcze większy sens, gdy weźmiemy pod uwagę rozmiar naszych wnętrzności. Są znacznie większe, niż mogłoby się wydawać. Organy układu pokarmowego są wykonane z misternej półprzepuszczalnej wyściółki, która po rozłożeniu pokryłaby dwa korty tenisowe!

Kiedy pojawia się stan zapalny, przepuszczalność tych narządów zaczyna się zmieniać w zależności od różnych substancji chemicznych i stanów. Na przykład to, że ostatniej nocy wypiłeś morze alkoholu ze znajomymi może spowodować, że hormony tarczycy staną się zaburzone, a siedzenie w ruchu przez dwie godziny po długim dniu pracy może podnieść poziom kortyzolu, co może sprawić, że wyściółka jelit będzie bardziej przepuszczalna. To z kolei pozwala toksynom, wirusom i bakteriom, a nawet niestrawionym pokarmom, dostać się do krwiobiegu przez większe otwory w tej wyściółce. Ten stan, znany jako zespół nieszczelnego jelita, jest kluczem do zapalenia i powoduje, że twój stan może zacząć się pogarszać w szybkim tempie.

Powtarzające się uszkodzenia błony śluzowej jelita spowodowane nieszczelnością ostatecznie niszczą mikrokosmki (małe „wypustki”, które istnieją w, na i wokół komórek w jelicie i pomagają we wchłanianiu i wydzielaniu soków trawiennych). Po uszkodzeniu mikrokosmki nie są w stanie przetwarzać i wykorzystywać niezbędnych składników odżywczych i enzymów w celu trawienia, co oznacza, że trawienie zostaje ostatecznie mocno osłabione. Kiedy tak się dzieje, twoje ciało zasadniczo wysyła alarm i inicjuje atak na ciała obce, takie jak niestrawione cząsteczki jedzenia lub wirusy, drożdże itp., które wyciekają z twoich jelit. W ramach tej odpowiedzi dochodzi do stanu zapalnego, co powoduje reakcje alergiczne i inne objawy.

2 rodzaje stanu zapalnego

Zapalenie może być dwojakiego rodzaju: ostre i przewlekłe. Uraz jest dobrym przykładem ostrego zapalenia. Kiedy doznajesz urazu, twoje ciało wytwarza substancje chemiczne, które prowadzą do obrzęku, przyciągając w ten sposób białe krwinki, aby pomóc w procesie gojenia i zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się uszkodzeń po całym ciele.

Jeśli uraz nie zagoi się lub jesteś stale narażony na dalsze obrażenia, może ostatecznie stać się chroniczny, przewlekły. I to ciągłe zapalenie zaczyna wpływać na twoje narządy, nerwy, tkanki, stawy i mięśnie, a właściwie na każdą część ciała.

Ponieważ nasze ciała są nieustannie bombardowane toksynami niemal we wszystkim, w tym w żywności, którą jemy, w powietrzu, którym oddychamy, a nawet w produktach codziennego użytku, w końcu układ odpornościowy zostaje przeciążony i zaczyna rozwijać się choroba.

Typowe wyzwalacze stanu zapalnego

Coraz więcej badań wiąże żywność z chorobami. Wiemy, że niektóre pokarmy z pewnością nie są zdrowe, podczas gdy inne wspomagają gojenie. Ale są też potrawy, które można uznać za „prozapalne”.

Obecnie dodatki do żywności znajdują się praktycznie we wszystkim, co nie jest organiczne. A teraz zaczynamy zdawać sobie sprawę, że nawet niektóre pokarmy, które w innym przypadku wydawałyby się „naturalne”, również mogą być wyzwalaczami. Te składniki prozapalne obejmują takie rzeczy, jak rafinowany cukier, dodatki chemiczne, GMO, sztuczne barwniki i wszystko, co jest przetworzone. Wszystkie one zasadniczo wywołują stan zapalny w jelitach i mogą prowadzić do wyniszczających problemów zdrowotnych.

Największa przyczyna stanu zapalnego

Żywność i chemikalia nie są jedynymi wyzwalaczami stanu zapalnego. Stres jest jedną z największych przyczyn tego problemu.

Prawdopodobnie jednym z powodów, dla których nie zawsze łączymy stres z chorobą, jest to, że doprowadzenie do spustoszenia w naszym organizmie wymaga czasu. Ale każdy, kto był pod wpływem długotrwałego stresu, wie, że może to być niemal zabójcze. W końcu twoje ciało zaczyna się poddawać.

Ale teraz, gdy już to wiesz, możesz ograniczyć szkody. Przeczytaj o 14 najczęstszych objawach zapalenia, zanim wymkną się one spod kontroli.

14 oznak ukrytego stanu zapalnego w twoim ciele

Czekałeś na ten punkt? Zatem nie przedłużajmy. Oto objawy stanu zapalnego:

Chroniczne zmęczenie Trądzik Zachcianki żywieniowe Napadowe objadanie się Niewytłumaczalny przyrost masy ciała (niezwiązany z jedzeniem większej ilości pożywienia) Wzdęcia Zatrzymywanie wody Biegunka lub zaparcia Wysokie ciśnienie krwi Wrzody Ból stawu Sztywność Przelewanie w jelitach Zespół jelita drażliwego (IBS).

Jak naturalnie leczyć stan zapalny?

Dieta jest najważniejszym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę podczas leczenia stanów zapalnych. Dieta była najlepszym i jednynym lekarstwem jeszcze na długo przed wynalezieniem chemicznych leków.

Hipokrates powiedział: „Niech jedzenie będzie lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem”. To dewiza, którą należy zawsze praktykować w życiu. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że żywność musi być świeża, nieprzetworzona i jak najbardziej naturalna. Rodzaj spożywanego pokarmu determinuje również rodzaje drobnoustrojów, które będą rosnąć i żyć w jelitach.

Dobra mikroflora jest niezbędna do prawidłowego trawienia i wchłaniania witamin, minerałów i składników odżywczych zawartych w pożywieniu. Przetworzona żywność jest główną przyczyną zapalenia, dlatego należy zacząć od wyeliminowania jej z diety.

Duży udział mają również rafinowany cukier i pszenica. A jeśli masz nadwrażliwość pokarmową, co jest wysoce prawdopodobne w przypadku stanu zapalnego, pokarmy, takie jak gluten i mleko krowie, mogą pogorszyć problem.

Dieta oparta na świeżych, głównie surowych warzywach, sałatkach, dobrych źródłach białka, takich jak jajka, owoce morza, ekologiczne mięso (w tym drób), a także zdrowe tłuszcze, w tym kwasy omega-3, świeże owoce, orzechy i nasiona (surowe są lepsze) i mnóstwo probiotyków – to właśnie leczy stany zapalne na dobre. Najlepszą zasadą jest unikanie paczkowanej żywności.

Żywność prozapalna, której należy całkowicie unikać

Istnieją pewne szczególnie groźne składniki, pogarszające stany zapalne. Są to:

Przetworzona żywność

Niektóre produkty nabiałowe

Przetworzone mięso

Rafinowane cukry

Tłuszcze trans

Gluten

Soda

Smalec

Kofeina

Alkohol

Pij dużo przefiltrowanej wody, ponieważ pomaga ona wypłukać toksyny z organizmu i utrzymuje nawodnienie. Postaraj się w jak największym stopniu ograniczyć, jeśli nie wyeliminować wszystkie stresory w swoim życiu. Pamiętaj, aby regularnie ćwiczyć, aby zrelaksować umysł i ciało. A przede wszystkim wysypiaj się!

Czytaj też:

Jak zrobić domowy syrop na kaszel? To prostsze, niż myśliszCzytaj też:

Dokonaj tych 4 prostych zmian w diecie, by zwalczyć stan zapalnyCzytaj też:

Ból z przodu kolana to powszechna dolegliwość. Dlaczego się pojawia i jak z nim walczyć?