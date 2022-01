Te warzywa pomogą zwalczyć stany zapalne w organizmie. Włącz je do diety

W ostatnim czasie dużo mówi się o diecie przeciwzapalnej i o tym, jak wspaniale może ona wpływać na organizm. Rzeczywiście, odpowiednie odżywianie jest w stanie nie tylko poprawić nasze samopoczucie, ale i wpłynąć na stan zdrowia.

Dlaczego zdrowe odżywianie jest ważne?

Utajnione i przewlekłe stany zapalne, które toczą się w organizmie, mogą być bardzo podstępne. Nieleczone, rozwijają się przez długi czas, stopniowo prowadząc do rozwoju różnego rodzaju chorób. Choćby z tego względu warto przyjrzeć się swojej diecie i spróbować wykluczyć z niej składniki, które wpływają negatywnie na kondycję zdrowotną.

Czego należy unikać? Z pewnością warto wykluczyć przetworzoną żywność, a więc gotowe sosy, dania typu instant, fast foody czy mrożone gotowe posiłki. Lepiej też nie jeść słodyczy, wyrobów cukierniczych, ograniczyć słodkie i słone przekąski, alkohol i używki. Takie postępowanie odwdzięczy nam się wyraźną poprawą stanu zdrowia.

Składniki diety przeciwzapalnej

Co zatem warto jeść? Warzywa i owoce, które zawierają przeciwutleniacze i polifenole. To właśnie one mają moc zwalczania wolnych rodników i neutralizowania stanów zapalnych, które toczą się w organizmie. Oprócz tego są wspaniałym źródłem witamin i minerałów oraz składników odżywczych.

W diecie przeciwzapalnej powinny również pojawić się zdrowe tłuszcze (oleje roślinne, oliwa z oliwek, awokado), które dostarczą cennych kwasów tłuszczowych, a także ułatwią przyswajanie ważnych witamin (niektóre witaminy rozpuszczają się tylko w tłuszczach). Ważne są również nasiona i pestki, które są bombą składników odżywczych i dostarczają wielu cennych minerałów.

Jakie warzywa zwalczają stany zapalne?

Co warto jeść, by poprawić pracę układu odpornościowego?

Brokuły



Brokuły to jedne z najzdrowszych warzyw, które są skarbnicą składników odżywczych. Zawierają przeciwutleniacze, dzięki czemu mają zdolność redukowania stanów zapalnych w organizmie. Są bogate w sulforafan, dlatego wskazuje się je za warzywo, które może stanowić profilaktykę przeciwnowotworową.



Kalafior



Kalafior to kolejne warzywo, które jest cenione za swoje wartości przeciwnowotworowe. Zawiera sulforafan, izotiocyjaniny, które redukują wolne rodniki. Warto jeść go jak najczęściej!



Szpinak



Szpinak uważa się za dobre źródło żelaza. Rzeczywiście tak jest, ale oprócz tego jest dobrym źródłem chlorofilu, który pomaga stymulować układ odpornościowy do pracy i zapobiegać powstawaniu stanów zapalnych.



Jarmuż



O jarmużu zaczęło być głośno, gdy popularność zyskały zielone koktajle. Warto jarmuż dodawać nie tylko do zdrowych napojów, ale też do sałatek i posiłków, bo zawiera cenne składniki: kwasy Omega-3, przeciwutleniacze, witaminę C czy beta-karoten. Dzięki temu poprawia układ immunologiczny!



Czosnek



Czosnek uważany jest za naturalny antybiotyk. I nie bez powodu – znakomicie wpływa na organizm, wzmacniając odporność. Zawiera allicynę, która zwalcza bakterie i działa antyseptycznie. Warto jeść czosnek w formie surowej, dodawać go do posiłków. Leczniczą moc ma również nalewka z czosnku.