W ten sposób zwalczysz stany zapalne. Nie jest to typowe lekarstwo

Jeśli chodzi o przewlekłe stany zapalne, mogą one siać spustoszenie w układzie odpornościowym, narządach i układach związanych ze zdrowiem psychicznym. Ale nowe badania wskazują, że może istnieć sposób na zmniejszenie stanu zapalnego za pomocą... myśli. Myśli optymistycznych.

W badaniu przeprowadzonym przez American Stroke Association naukowcy odkryli, że osoby po udarach, które miały niższy poziom stanu zapalnego i mniej dotkliwe udary, mają coś wspólnego: większy poziom optymizmu.

Optymizm poprawia wynik choroby

Stan zapalny, który może powstać w wyniku udaru, często utrudnia powrót do zdrowia osobom, które przeżyły, i może powodować inne komplikacje. Mając to na uwadze, naukowcy przeanalizowali dane dotyczące 49 osób, które przeżyły udar.

Oparli wyniki na trzech markerach stanu zapalnego, a także na standardach testowych Life Orientation's Test na poziomy optymizmu. Im bardziej optymistycznie żyli, tym niższy był wśród nich odsetek udarów mózgu i markerów stanu zapalnego. I nie tylko, bo po trzech miesiącach osoby, które przeżyły, były mniej niepełnosprawne fizycznie w porównaniu z osobami, które nie były tak optymistycznie nastawione do życia.

Wasze wyniki sugerują, że optymistycznie nastawieni ludzie mają lepszy wynik choroby, a zatem poprawa nastroju może być idealnym sposobem na poprawę zdrowia psychicznego i regeneracji po udarze.

Zastosowanie ustaleń

Zespół ma nadzieję, że to nowe zrozumienie wpływu optymizmu na wyniki udaru mózgu zapewni nowe podejście do włączenia go w proces ozdrowieńczy.

Pacjenci i ich rodziny powinni wiedzieć, jak ważne jest pozytywne środowisko, które może przynieść korzyści pacjentowi. Zdrowie psychiczne wpływa na powrót do zdrowia po udarze.

Rzeczywiście, zapalenie mózgu po udarze jest nieuniknione, ponieważ mózg próbuje się wyleczyć, co, jak wiemy, może spowodować pogorszenie zdrowia psychicznego. Dodatkowe badania wykazały, że przeciwnie, pesymizm może nasilać stany zapalne. Chociaż te odkrycia dotyczą szczególnie osób, które przeżyły udar, istnieją wystarczające dowody, abyśmy wszyscy pozostali pozytywni.

