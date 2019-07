Dlaczego kobiety wraz z wiekiem rzadziej uprawiają seks? Winna nie musi być menopauza

Wiele badań udowodniło, że wraz z wiekiem życie seksualne kobiet zmienia się. Większość pań zgłasza mniejszą satysfakcję i mniejszą częstotliwość zbliżeń. Zjawisko to najczęściej wiąże się z menopauzą – momentem, w którym występuje ostatnia miesiączka w życiu kobiety. Okres okołomenopauzalny jest związany ze znacznym spadkiem hormonów płciowych w organizmie, co z kolei powoduje szereg nieprzyjemnych objawów, jak: uderzenia gorąca, spadek nastroju i libido, suchość pochwy, przyrost masy ciała. Oczywiście, wszystkie te czynniki mogą powodować, że kobiety mają mniejszą ochotę na seks, a sam akt jest dla nich nieprzyjemny, a nawet bolesne.

Gorsze życie seksualne wraz z wiekiem

Nowe badania, przeprowadzone przez zespoły z University of Sussex w Brighton, University College London, a także University of New South Wales w Sydney pokazują, że życie seksualne wielu kobiet spada z wiekiem z powodu stresorów i czynników psychospołecznych, niezależnych od nich.

Odkrycia opierają się na danych, pochodzących od 4418 kobiet z medianą wieku 64 lata, które wzięły udział w badaniach przesiewowych w kierunku raka jajnika (UKCTOCS) i przy okazji wypełniały kwestionariusze, dotyczące ich życia seksualnego.

Kobiety odpowiadały na pytania dotyczące ich poziomu aktywności seksualnej i funkcji seksualnych, a także pytania dotyczące powodów, dla których nie angażowały się lub angażowały rzadziej w akty seksualne.

Na początku badacze zauważyli, że 65,3 proc. pań zgłaszało, że jest w związku, ale tylko 22,5 proc. odpowiedziało, że jest aktywna seksualnie. Tendencje te zmniejszyły się z czasem, a kobiety aktywne seksualnie rzadziej zgłaszały seks i uważały, że współżycie staje się nieprzyjemne.

Analiza jakościowa zespołu wykazała, że ​​wraz z upływem czasu głównym powodem, dla którego kobiety nie uprawiałyby seksu, był brak partnera. W większości przypadków było to związane ze śmiercią partnera. Kolejnym czynnikiem było znaczne obciążenie obowiązkami domowymi. To jednak nie wszystko. Według kolejności ważności były to następujące czynniki:

fakt, że ich partner cierpiał na chorobę, która wpływała na ich libido lub funkcje seksualne,



dysfunkcja seksualna partnera,



własne problemy zdrowotne kobiety,



objawy fizyczne związane z menopauzą,



leki na receptę wpływające na ich własne libido lub funkcje seksualne.



Panie wymieniały także trudności w zorganizowaniu czasu i miejsca na seks, a także niezadowolenie ze swojego wyglądu.

Badania ukazały się na łamach czasopisma „Menopause”.

Czytaj także:

Ekspertka o życiu seksualnym Polek: Jest źle albo bardzo źle