Rozmiar prezerwatywy ma znaczenie. Jak wybrać odpowiednią?

Choć męskie członki różnią się wielkością, to zwykle nie zwracamy uwagi na rozmiary prezerwatywy i wybieramy kondomy na podstawie koloru, smaku lub dodatkowych „funkcji”. To spory błąd, który może skutkować nie tylko niechcianą ciążą. Nieprawidłowo dobrana pod względem rozmiaru prezerwatywa zwiększa ryzyko zakażenia chorobami, które przenoszą się podczas kontaktów intymnych np. chorobami wenerycznymi.

Jak dopasować prezerwatywę?

Odpowiedni dobór rozmiaru i kształtu prezerwatywy jest niezwykle ważny i wpływa nie tylko na komfort odczuwany podczas stosunku. Zbyt duża prezerwatywa to zwiększone ryzyko, że zsunie się podczas stosunku i utknie w kobiecej pochwie, a co za tym idzie, nie spełni swojego zadania. Konieczność udania się do lekarza w celu usunięcia prezerwatywy, kiedy nie uda się jej wyjąć samodzielnie, to ogromny stres, który może zakończyć się strachem przed kolejnymi zbliżeniami. Zbyt mała prezerwatywa może utrudniać krążenie krwi w obrębie członka, co wiąże się dolegliwościami bólowymi i utrudnia cieszenie się bliskością. W tym przypadku mamy także do czynienia ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia prezerwatywy np. jej pęknięcia w czasie stosunku.

Dopasowanie rozmiaru prezerwatywy nie jest trudne. Na opakowaniu kondomów znajdują się oznaczenia, które wskazują na ich rozmiar. Najczęściej są to oznaczenia literowe, które spotykamy także na odzieży, czyli S, M, L, XL, jednak i w tym przypadku „rozmiarówka” może się różnić. Na opakowaniach prezerwatyw możemy także znaleźć informację na temat średnicy prezerwatywy oraz jej długości.

Jak sprawdzić rozmiar prezerwatywy?

Rozmiar prezerwatywy powinien być widoczny na opakowaniu kondomów; producenci udostępniają także tabele rozmiarów na swoich stronach internetowych, dzięki czemu można w domu dokonać stosowanych pomiarów członka i udać się do sklepu w celu zakupu idealnie dopasowanej prezerwatywy. Nie zawsze takie pomiary gwarantują 100% dopasowanie kondomu, dlatego czasami konieczne jest przetestowanie prezerwatyw wielu producentów, zanim trafimy na te idealne.

Jak zmierzyć penisa?

Członka mierzymy centymetrem krawieckim, gdy znajduje się w pełnym wzwodzie – należy wykonać pomiar długości od nasady oraz pomiar obwodu. Następnie trzeba porównać swoje pomiary z rozmiarami prezerwatyw ulubionej marki. Większość prezerwatyw dopasowana jest do „standardowych” rozmiarów członka we wzwodzie i ma około 20 cm długości i około 55 mm w obwodzie. Znajdziemy też prezerwatywy w rozmiarach znacznie odbiegających od standardowych. Niektórzy producenci oferują prezerwatywy w rozmiarach XXS, SX oraz XL, XXL i XXL, jednak trzeba zawsze sprawdzić tabelę rozmiarów. Najwięcej problemów sprawia dobór obwodu prezerwatywy, bo to on odpowiada za jej idealne przyleganie do członka. W przypadku obwodu penisa, który wynosi do 10 cm, dobrym wyborem będzie prezerwatywa o najmniejszej średnicy, czyli 45-57 mm. W przypadku średnicy penisa od 10-12 cm powinno się wybrać prezerwatywę o średnicy 49-56 mm. Większy obwód penisa wymaga zakupu prezerwatywy o średnicy powyżej 60 mm.

Na rozciągliwość i przyleganie prezerwatywy do członka ma wpływ nie tylko jej rozmiar, ale także materiał, z którego została ona wykonana, co jest dodatkowym utrudnieniem. Nie ma jednak rzeczy niemożliwych, bo dostępność różnych rodzajów prezerwatyw jest tak duża, że bez większych kłopotów, w końcu trafimy na te idealne.

Podsumowując, podczas wyboru rozmiaru prezerwatywy kierujemy się wykonanymi pomiarami członka oraz tabelą rozmiarów producenta kondomów. Zakup prezerwatyw w rozmiarze XXL może nieco podnieść poczucie własnej wartości, jednak nie jest najlepszym wyborem w przypadku zdecydowanej większości mężczyzn.

