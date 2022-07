Pieczenie penisa po stosunku. Objawy i przyczyny

Pieczenie penisa w trakcie lub po stosunku nie jest normalnym objawem. Związane z członkiem, nieprzyjemne dolegliwości to znak, że w organizmie może dziać się coś niedobrego. Najczęściej przyczynami pieczenia penisa po stosunku są infekcje bakteryjne lub grzybicze oraz stany zapalne spowodowane mechanicznym uszkodzeniem nabłonka. Jakie mogą być inne przyczyny pieczenia penisa?

Co oznacza pieczenie penisa?

Pieczenie penisa po stosunku może być objawem infekcji. Warto podkreślić, że pieczenie penisa nie jest typowym objawem i jeśli nie dzieje się nic złego, nie powinno wystąpić po współżyciu. Najczęściej zatem sygnalizuje infekcję toczącą się w obrębie narządów intymnych.

Pieczenie penisa może objawiać się nie tylko uczuciem pieczenia, ale również szczypania czy naciągnięcia skóry. Może ona być również zaczerwieniona lub sucha, a pieczeniu może towarzyszyć też wydzielina o nieprzyjemnym zapachu.

Choroby penisa

Wbrew pozorom wielu mężczyzn cierpi z powodu schorzeń penisa. Nie zawsze są one trudne do wyleczenia, jednak poczucie wstydu powoduje, że męska część populacji rzadko zgłasza się do lekarza z problemami natury intymnej. To duży błąd, bo nieleczone choroby penisa mogą spowodować problemy z płodnością, zwiększyć ryzyko rozwoju raka penisa oraz stać się źródłem zakażenia innych narządów i układów przez niebezpieczne bakterie i grzyby. Niektóre z chorób dotyczących męskich narządów płciowych są zaraźliwe, co dodatkowo powinno być impulsem do rozpoczęcia leczenia.

Pieczenie penisa – przyczyny

Pieczenie penisa po stosunku może wskazywać na kilka schorzeń. Podczas diagnozowania przyczyn problemu ważne są także inne objawy, które nie zawsze dotyczą układu moczowo-płciowego.

1. Silna reakcja alergiczna

Jeżeli pieczenie penisa po stosunku pojawia się po raz pierwszy, może to świadczyć o uczuleniu wywołanym zmianą prezerwatyw. Często zdarza się, że reakcję alergiczną wywołują:

prezerwatywy ze środkiem plemnikobójczym,

prezerwatywy o intensywnym kolorze i smaku,

prezerwatywy wykonane z lateksu,

lubrykanty na bazie silikonów,

lubrykanty smakowe i zapachowe,

kosmetyki intymne,

żele o działaniu pobudzającym i potęgującym doznania w czasie stosunku,

miejscowo działające środki przedłużające stosunek,

miejscowo działające środki potęgujące erekcję i „powiększające” penisa,

gadżety erotyczne np. nakładki na penisa.

Charakterystycznym objawem reakcji alergicznej jest nie tylko nagłe uczucie pieczenia, ale także świąd, zaczerwienienie oraz obrzęk. Dodatkowo mogą pojawić się też wykwity w postaci drobnej wysypki lub pęcherzyków wypełnionych treścią surowiczą. Objawy alergii kontaktowej ustępują dość szybko, jednak niektóre alergeny mogą wywołać też niebezpieczne duszności lub doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego.

2. Mechaniczne uszkodzenie nabłonka

Intensywny seks może czasami doprowadzić do mikrouszkodzeń nabłonka, które objawiają się właśnie pieczeniem. Przyczyną dyskomfortu jest najczęściej niewystarczające nawilżenie pochwy, które wywołuje równie duży dyskomfort u kobiety, objawiając się pieczeniem pochwy po stosunku.

W takiej sytuacji pieczenie penisa po stosunku stanowi objaw izolowany, czyli nie towarzyszą mu żadne inne nieprzyjemne dolegliwości. Zwykle uczucie mija, gdy dojdzie do regeneracji skóry.

3. Infekcja grzybicza

Przyczyną pieczenia penisa po stosunku może też być zakażenie grzybicze. Grzybica penisa to dość częsta przypadłość, którą należy leczyć. Drożdżaki Candida albicans oprócz pieczenia powodują także m.in. świąd oraz pojawienie się białej wydzieliny pod napletkiem. Dolegliwości związane z grzybicą prącia często nasilają się właśnie po stosunku. Grzybica wymaga rozpoczęcia leczenia nie tylko u mężczyzny, ale także jego partnerki.

4. Infekcja bakteryjna

Bakterie to kolejna z przyczyn pieczenia penisa po stosunku. W tym przypadku możemy mieć do czynienia m.in. z bakteryjnym zapalenie cewki moczowej oraz infekcją mającą swoje źródło w nerkach lub w pęcherzu. W tym przypadku kluczowe jest rozpoczęcie leczenia antybiotykami. Objawem towarzyszącym pieczeniu może być podwyższona temperatura ciała oraz ból w okolicy podbrzusza i dolnego odcinka kręgosłupa.

5. Choroby weneryczne

Choroby przenoszone drogą płciową np. kiła, rzeżączka i chlamydioza są równie częstą przyczyną pieczenia penisa po stosunku, jak typowe infekcje intymne. Można się nimi zarazić podczas uprawiania przygodnego seksu bez zabezpieczenia. Oprócz bólu i pieczenia penisa choroby weneryczne powodują także stopniowe wyniszczanie organizmu.

Podsumowując, pieczenie penisa po stosunku jest objawem, który zawsze trzeba skonsultować z lekarzem. Jeżeli dolegliwość uporczywie nawraca, a pieczeniu towarzyszy też sącząca się wydzielina, brzydki zapach, owrzodzenie lub obrzęk, to należy natychmiast odwiedzić lekarza, aby uniknąć możliwych powikłań.

Pieczenie penisa a choroby przenoszone drogą płciową

Warto podkreślić, że często przyczyną uciążliwych dolegliwości są choroby przenoszone drogą płciową. Pieczenie napletka może być skutkiem zakażenia rzeżączką, dlatego kluczowe jest odpowiednie rozpoznanie choroby, by móc podjąć skuteczne leczenie. Do chorób przenoszonych drogą płciową zaliczają się również wspomniana wyżej kiła czy chlamydioza.

Nie należy wstydzić się wizyty u specjalisty, bo tylko on jest w stanie przepisać leki, które pomogą walczyć infekcję.

Pieczenie penisa a zapalenie cewki moczowej

Przy infekcji układu moczowego może również wystąpić pieczenie penisa. W takiej sytuacji nieprzyjemny objaw najczęściej pojawia się nie tylko po stosunku seksualnym, ale towarzyszy mężczyźnie przez cały czas. Pieczenie zwykle koncentruje się w obrębie napletka i nasila w czasie oddawania moczu. W takiej sytuacji konieczna jest wizyta u lekarza i podjęcie leczenia, bo zapalenie cewki moczowej wymaga leczenia. Najczęściej podaje się antybiotyk, choć wcześniej trzeba wykonać badania, które pomogą zdiagnozować, czy przyczyną dolegliwości nie jest rzeżączka.

Pieczenie penisa a zapalenie pęcherza moczowego

Uczucie pieczenia penisa może występować także przy zapaleniu pęcherza moczowego. Zdarza się ono u mężczyzn dużo rzadziej niż u kobiet, ale może wystąpić. Najczęstszą przyczyną jest przeniesienie bakterii (głównie E. coli), ale zapalenie pęcherza moczowego może wystąpić również na skutek rzeżączki, liszaja czy grzybicy prącia.

Objawami zapalenia ujścia cewki moczowej najczęściej jest pieczenie w czasie oddawania moczu. Oprócz tego może wystąpić również swędzenie prącia czy trudności w oddawaniu moczu. Pieczenie cewki moczowej jest bardzo nieprzyjemne, dlatego im szybciej mężczyzna uda się do lekarza, tym prędzej zwalczy infekcję.

Pieczenie penisa a zapalenie gruczołu krokowego

Zapalenie gruczołu krokowego to infekcja bakteryjna, która jest wywołana zakażeniem tkanek przez bakterie. Gruczoł krokowy u mężczyzn znajduje się pod pęcherzem moczowym i odpowiada za produkcję płynu, wchodzącego w skład spermy. Pieczenie prącia może być objawem zapalenia gruczołu krokowego, która nierzadko jest powikłaniem po infekcji pęcherza moczowego.

Warto podkreślić, że jest to choroba rzadka, która nie jest przenoszona drogą płciową. W przypadku wystąpienia objawów bólowych, pieczenia, a także gorączki, należy w pierwszej kolejności sięgnąć po dostępne leki przeciwzapalne, a następnie udać się do urologa. W czasie wizyty lekarz zbierze wywiad medyczny od pacjenta, a następnie dokładnie obejrzy penis. Zwykle przed podjęciem leczenia konieczne jest wykonanie badań diagnostycznych, m.in. posiewu, by sprawdzić, jakie bakterie wywołały infekcję. Jest to konieczne, ponieważ źle leczone zapalenie gruczołu krokowego może doprowadzić nawet do powstawania ropnia, który będzie oznaczał konieczność interwencji chirurgicznej. Jeśli mężczyzna zaobserwuje ropny wyciek z prącia, powinien natychmiast udać się do szpitala.

Pieczenie penisa a zapalenie żołędzi

Zapalenie żołędzi najczęściej jest skutkiem niedostatecznej higieny. Napletek trzeba regularnie myć i dokładnie czyścić, by usuwać gromadzącą się pod nim mastkę, wydzielinę, w której mogą namnażać się bakterie.

Zapalenie żołędzi objawia się nie tylko pieczeniem, ale również swędzeniem, bólem przy zsuwaniu napletka, niekiedy występowaniem bolesnych krostek czy nadżerek. W takiej sytuacji konieczna jest wizyta u urologa oraz podjęcie leczenia. Po wyleczeniu infekcji należy przestrzegać zasad higieny intymnej i dokładnie myć napletek, by nie doszło do powtórnej infekcji.

Pieczenie napletka

Pieczenie napletka najczęściej jest związane z zapaleniem żołędzi. Często nieprzyjemne uczucie wynika z niedostatecznej higieny intymnej, w czasie której nie jest dokładnie oczyszczany napletek. Aby temu zapobiec, należy regularnie i dokładnie myć narządy intymne.

Czynniki ryzyka

Pieczenie penisa i związane z tym dolegliwości oraz infekcje toczące się w obrębie narządów intymnych mogą występować częściej u osób, które cierpią na kamicę nerkową i choroby nerek. Oprócz tego infekcjom mogą sprzyjać częste zmiany partnerów seksualnych czy podejmowanie stosunków analnych.

Jak zapobiegać nieprzyjemnym dolegliwościom?

Aby zapobiec nawrotom nieprzyjemnych objawów, należy przede wszystkim dbać o higienę intymną. Do mycia okolic intymnych, żołędzi i prącia powinno się używać kosmetyków, które są przeznaczone do pielęgnacji tej części ciała. Zawierają one odpowiednie pH, pomagające zapobiegać przesuszaniu delikatnej skóry.

Oprócz tego należy nosić bawełnianą bieliznę, która pozwoli skórze oddychać. Kluczowe jest również regularne mycie okolic intymnych, zwłaszcza po intensywnym wysiłku fizycznym. Po współżyciu seksualnym także powinno się wziąć prysznic.

